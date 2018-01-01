На Волині – обшуки в облавтодорі





Про це повідомляє прес-центр столичної прокуратури у



"Завдяки штучно створеній заборгованості підрядні організації у подальшому через суд стягнули з Служби автомобільних доріг інфляційні втрати та 3% річних на суму понад 4 млн гривень, завдавши збитки державному бюджету на зазначену суму", - наголосили у відомстві.



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Понад того, подібні факти списання держкоштів в "Укравтодорі" виявили ще у 15 областях. Попередньо, країні завдано збитків на понад 224 млн грн.



Через це, зараз обшуки проходять в "Укравтодорах" Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура Києва повідомила про підозру першому заступнику начальника "Укравтодору" столиці у службовій недбалості, що спричинила мільйонні збитки державі. Відтак, обшуки проводять у 15 областях, в тому числі і на Волині.Про це повідомляє прес-центр столичної прокуратури у Facebook "Завдяки штучно створеній заборгованості підрядні організації у подальшому через суд стягнули з Служби автомобільних доріг інфляційні втрати та 3% річних на суму понад 4 млн гривень, завдавши збитки державному бюджету на зазначену суму", - наголосили у відомстві.Понад того, подібні факти списання держкоштів в "Укравтодорі" виявили ще у 15 областях. Попередньо, країні завдано збитків на понад 224 млн грн.Через це, зараз обшуки проходять в "Укравтодорах" Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

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