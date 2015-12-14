Побив сина лопатою та вкрав гроші з холодильника сусіда: у Луцьку судили пенсіонера

Луцький міськрайонний суд покарав пенсіонера, який у кінці травня цього року побив свого сина лопатою, а в кінці липня вкрав 4 тисячі гривень із холодильника сусіда.Вирок злочинцеві-пенсіонеру суд виніс днями.Відомо, що весною пенсіонер під час сварки з власним сином схопив лопату і декілька разів вдарив останнього в голову і руку, в результаті чого син отримав чимало травм.Приблизно через два місяці після скоєного пенсіонер вчинив ще один злочин. Через відчинене вікно він заліз до помешкання сусіда і вкрав 4 тисячі гривень, які зберігалися в холодильнику.До слова, коли сусід викликав поліцію, то крадій віддав гроші.Сам же пенсіонер в суді сказав, що ліз у вікно не з метою викрадення грошей, а для того, аби знайти недопалки. Суд, щоправда, такі показання до уваги не взяв та назвав їх надуманими.Зрештою, Луцький міськрайонний суд вирішив призначити пенсіонеру-злочинцеві покарання у виді позбавлення волі на 5 років.Щоправда, його звільнять від покарання, якщо він протягом 3 років не вчинить нового злочину.