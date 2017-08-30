Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
Сьогодні, 18:01
Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт підписав розпорядження про преміювання працівників мерії.
Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 60% надбавок.
Найбільшу премію за вересеня, як, до слова, і за серпень, отримав радник мера Ігор Поліщук – 250 % посадового окладу.
Заступники мера Григорій Недопад, Костянтин Петрочук та Юрій Вербич отримали 150% премії.
120% премії призначили радникові Пустовіта Анатолію Миронюку.
У розмірі 100 % посадового окладу преміювали помічника міського голови і депутата Бориса Смаля. Зауважимо, що аналогічну премію Смаль мав і за серпень.
80% премії отримала радниця міського голови Мар'яна Сорочук.
Окрім того, у розмірі 60% посадового окладу отримали секретарі Наталія Вега, Оксана Кроляк, Тетяна Шульга, Людмила Сливка, Інна Клімова.
Нагадаємо, Пустовіт і у серпні щедро преміював своїх радників, заступників та посадовців.
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Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 60% надбавок.
Найбільшу премію за вересеня, як, до слова, і за серпень, отримав радник мера Ігор Поліщук – 250 % посадового окладу.
Заступники мера Григорій Недопад, Костянтин Петрочук та Юрій Вербич отримали 150% премії.
120% премії призначили радникові Пустовіта Анатолію Миронюку.
У розмірі 100 % посадового окладу преміювали помічника міського голови і депутата Бориса Смаля. Зауважимо, що аналогічну премію Смаль мав і за серпень.
80% премії отримала радниця міського голови Мар'яна Сорочук.
Окрім того, у розмірі 60% посадового окладу отримали секретарі Наталія Вега, Оксана Кроляк, Тетяна Шульга, Людмила Сливка, Інна Клімова.
Нагадаємо, Пустовіт і у серпні щедро преміював своїх радників, заступників та посадовців.
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