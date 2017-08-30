Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників

Григорій Пустовіт підписав розпорядження про преміювання працівників мерії.



Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 60% надбавок.



Найбільшу премію за вересеня, як, до слова, і за серпень, отримав радник мера Ігор Поліщук – 250 % посадового окладу.



Заступники мера Григорій Недопад, Костянтин Петрочук та Юрій Вербич отримали 150% премії.



120% премії призначили радникові Пустовіта Анатолію Миронюку.



У розмірі 100 % посадового окладу преміювали помічника міського голови і депутата Бориса Смаля. Зауважимо, що аналогічну премію Смаль мав і за серпень.



80% премії отримала радниця міського голови Мар'яна Сорочук.



Окрім того, у розмірі 60% посадового окладу отримали секретарі Наталія Вега, Оксана Кроляк, Тетяна Шульга, Людмила Сливка, Інна Клімова.



Нагадаємо, Пустовіт і у серпні щедро преміював своїх радників, заступників та посадовців.

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