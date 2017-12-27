Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон





Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.



Згідно з документом, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватимуть на місцях.



Тепло у домівки волинян подадуть за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла.



Теплопостачання та гаряче водопостачання здійснюватимуть насамперед дитячим, лікувальним, навчальним та дошкільним закладам, будинкам-інтернатам для інвалідів та престарілих.

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