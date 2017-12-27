вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон

Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Повідомили, коли у домівках волинян увімкнуть тепло.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.

Згідно з документом, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватимуть на місцях.

Тепло у домівки волинян подадуть за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла.

Теплопостачання та гаряче водопостачання здійснюватимуть насамперед дитячим, лікувальним, навчальним та дошкільним закладам, будинкам-інтернатам для інвалідів та престарілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: опалювальний сезон, тепло. Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ
Сьогодні, 14:00
Помер волинський журналіст
Сьогодні, 13:52
Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 13:47
У Львові водій іномарки збив візочок з дитиною та втік
Сьогодні, 13:45
У Луцьку презентували унікальний журнал. ФОТО
Сьогодні, 13:37
Схожі новини
Як будуть проблеми, хай із наметами біля вас сидять, - Савченко до відповідальних за підготовку до зими Як будуть проблеми, хай із наметами біля вас сидять, - Савченко до відповідальних за підготовку до зими
23 травень, 22:17
У Луцьку завершують опалювальний сезон У Луцьку завершують опалювальний сезон
04 квітень, 10:02
В Україні знизились запаси газу В Україні знизились запаси газу
26 лютий, 14:00
Після Різдвяних свят Луцьк може залишитися без тепла Після Різдвяних свят Луцьк може залишитися без тепла
27 грудень, 2017, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який ледь не вбив власну доньку
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині шахрайка «зняла порчу» в пияки за 56 тисяч
Сьогодні, 14:19
 0
У Луцьку серед білого дня банда на «іномарках» побила двох хлопців
Сьогодні, 14:18
 0
На Рівненщині патрульні врятували самогубця
Сьогодні, 14:09
 0
Скільки коштує лікування застуди на Волині. ЦІНИ
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8