Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 13:47
Повідомили, коли у домівках волинян увімкнуть тепло.
Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Згідно з документом, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватимуть на місцях.
Тепло у домівки волинян подадуть за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла.
Теплопостачання та гаряче водопостачання здійснюватимуть насамперед дитячим, лікувальним, навчальним та дошкільним закладам, будинкам-інтернатам для інвалідів та престарілих.
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Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.
Згідно з документом, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватимуть на місцях.
Тепло у домівки волинян подадуть за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде менше 8 градусів тепла.
Теплопостачання та гаряче водопостачання здійснюватимуть насамперед дитячим, лікувальним, навчальним та дошкільним закладам, будинкам-інтернатам для інвалідів та престарілих.
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