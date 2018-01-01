Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ
Сьогодні, 15:49
У польських супермаркетах торгової мережі Biedronka стали з’являтися рекламні газетки, в яких інформація публікується українською мовою.
І такі випадки не є поодинокими, адже у Польщі все більше компаній орієнтують свої послуги на українців, - повідомляє next.gazeta.pl.
Яскравим прикладом цього стала акційна листівка, яку побачили минулого тижня в одному із супермаркетів у місті Груєць.
Проте це не перший раз, коли Бедронка поширює інформацію для українців їх рідною мовою. Двомовні матеріали з’явилися ще два роки тому. Крім того, українська мова інколи використовується мережею в оголошеннях про роботу.
Звичайно, рекламні газетки Biedronka не є винятком. Деякі інші торгові мережі відводять окремі полиці для продукції з України та влаштовують тематичні розпродажі.
Крім того, дедалі частіше під українців адаптовують свої послуги банки, пропонуючи привабливі умови обслуговування. Наприклад, у липні банк PEKAO почав приваблювати можливістю вигідних переказів коштів до України.
Подібні дії можна спостерігати й в телекомунікаційних компаніях Польщі, які пропонують дешеві дзвінки до України. Польська Пошта запропонувала в серпні українцям спеціальний пакет пропозицій «Paczka UKRAINA PLUS», а також швидкі грошові перекази за кордон.
Чимало установ та організацій запускають україномовні версії своїх сайтів та відкривають інформаційні лінії підтримки з операторами, які володіють мовою найчисельнішої національної меншини Польщі. Також українська мова з’явилась в системі громадського транспорту деяких польських міст.
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І такі випадки не є поодинокими, адже у Польщі все більше компаній орієнтують свої послуги на українців, - повідомляє next.gazeta.pl.
Яскравим прикладом цього стала акційна листівка, яку побачили минулого тижня в одному із супермаркетів у місті Груєць.
Проте це не перший раз, коли Бедронка поширює інформацію для українців їх рідною мовою. Двомовні матеріали з’явилися ще два роки тому. Крім того, українська мова інколи використовується мережею в оголошеннях про роботу.
Звичайно, рекламні газетки Biedronka не є винятком. Деякі інші торгові мережі відводять окремі полиці для продукції з України та влаштовують тематичні розпродажі.
Крім того, дедалі частіше під українців адаптовують свої послуги банки, пропонуючи привабливі умови обслуговування. Наприклад, у липні банк PEKAO почав приваблювати можливістю вигідних переказів коштів до України.
Подібні дії можна спостерігати й в телекомунікаційних компаніях Польщі, які пропонують дешеві дзвінки до України. Польська Пошта запропонувала в серпні українцям спеціальний пакет пропозицій «Paczka UKRAINA PLUS», а також швидкі грошові перекази за кордон.
Чимало установ та організацій запускають україномовні версії своїх сайтів та відкривають інформаційні лінії підтримки з операторами, які володіють мовою найчисельнішої національної меншини Польщі. Також українська мова з’явилась в системі громадського транспорту деяких польських міст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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