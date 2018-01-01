вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ

Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ
У польських супермаркетах торгової мережі Biedronka стали з’являтися рекламні газетки, в яких інформація публікується українською мовою.

І такі випадки не є поодинокими, адже у Польщі все більше компаній орієнтують свої послуги на українців, - повідомляє next.gazeta.pl.

Яскравим прикладом цього стала акційна листівка, яку побачили минулого тижня в одному із супермаркетів у місті Груєць.

Проте це не перший раз, коли Бедронка поширює інформацію для українців їх рідною мовою. Двомовні матеріали з’явилися ще два роки тому. Крім того, українська мова інколи використовується мережею в оголошеннях про роботу.

Звичайно, рекламні газетки Biedronka не є винятком. Деякі інші торгові мережі відводять окремі полиці для продукції з України та влаштовують тематичні розпродажі.

Крім того, дедалі частіше під українців адаптовують свої послуги банки, пропонуючи привабливі умови обслуговування. Наприклад, у липні банк PEKAO почав приваблювати можливістю вигідних переказів коштів до України.

Подібні дії можна спостерігати й в телекомунікаційних компаніях Польщі, які пропонують дешеві дзвінки до України. Польська Пошта запропонувала в серпні українцям спеціальний пакет пропозицій «Paczka UKRAINA PLUS», а також швидкі грошові перекази за кордон.

Чимало установ та організацій запускають україномовні версії своїх сайтів та відкривають інформаційні лінії підтримки з операторами, які володіють мовою найчисельнішої національної меншини Польщі. Також українська мова з’явилась в системі громадського транспорту деяких польських міст.

Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ
Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, заробітчани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку влаштували акцію з нагоди Дня людей поважного віку. ФОТО
Сьогодні, 16:08
ПриватБанк нагадав клієнтам правила особистої кібербезпеки*
Сьогодні, 15:59
Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ
Сьогодні, 15:49
Суламіта, Прохор і Терентій: ТОП найдивніших імен на Волині
Сьогодні, 15:23
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Сьогодні, 15:21
Схожі новини
Кожен четвертий український заробітчанин працює у Польщі за безвізом Кожен четвертий український заробітчанин працює у Польщі за безвізом
12 вересень, 19:33
У Польщі підрахували, скільки щомісяця отримують українські заробітчани У Польщі підрахували, скільки щомісяця отримують українські заробітчани
25 серпень, 08:19
Польща змінює трудову міграцію: розповіли, що чекає українців Польща змінює трудову міграцію: розповіли, що чекає українців
16 березень, 14:27
Українські робітники перерахували з Польщі майже 100 мільярдів гривень Українські робітники перерахували з Польщі майже 100 мільярдів гривень
15 березень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку влаштували акцію з нагоди Дня людей поважного віку. ФОТО
Сьогодні, 16:08
 0
ПриватБанк нагадав клієнтам правила особистої кібербезпеки*
Сьогодні, 15:59
 0
Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ
Сьогодні, 15:49
 0
Суламіта, Прохор і Терентій: ТОП найдивніших імен на Волині
Сьогодні, 15:23
 0
Показали умови, у яких живуть тварини в луцькій «Ласці». ФОТО
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8