Бедронка «заговорила» українською, – ЗМІ





І такі випадки не є поодинокими, адже у Польщі все більше компаній орієнтують свої послуги на українців, - повідомляє



Яскравим прикладом цього стала акційна листівка, яку побачили минулого тижня в одному із супермаркетів у місті Груєць.



Проте це не перший раз, коли Бедронка поширює інформацію для українців їх рідною мовою. Двомовні матеріали з’явилися ще два роки тому. Крім того, українська мова інколи використовується мережею в оголошеннях про роботу.



Звичайно, рекламні газетки Biedronka не є винятком. Деякі інші торгові мережі відводять окремі полиці для продукції з України та влаштовують тематичні розпродажі.



Крім того, дедалі частіше під українців адаптовують свої послуги банки, пропонуючи привабливі умови обслуговування. Наприклад, у липні банк PEKAO почав приваблювати можливістю вигідних переказів коштів до України.



Подібні дії можна спостерігати й в телекомунікаційних компаніях Польщі, які пропонують дешеві дзвінки до України. Польська Пошта запропонувала в серпні українцям спеціальний пакет пропозицій «Paczka UKRAINA PLUS», а також швидкі грошові перекази за кордон.



Чимало установ та організацій запускають україномовні версії своїх сайтів та відкривають інформаційні лінії підтримки з операторами, які володіють мовою найчисельнішої національної меншини Польщі. Також українська мова з’явилась в системі громадського транспорту деяких польських міст.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польських супермаркетах торгової мережі Biedronka стали з’являтися рекламні газетки, в яких інформація публікується українською мовою.І такі випадки не є поодинокими, адже у Польщі все більше компаній орієнтують свої послуги на українців, - повідомляє next.gazeta.pl Яскравим прикладом цього стала акційна листівка, яку побачили минулого тижня в одному із супермаркетів у місті Груєць.Проте це не перший раз, коли Бедронка поширює інформацію для українців їх рідною мовою. Двомовні матеріали з’явилися ще два роки тому. Крім того, українська мова інколи використовується мережею в оголошеннях про роботу.Звичайно, рекламні газетки Biedronka не є винятком. Деякі інші торгові мережі відводять окремі полиці для продукції з України та влаштовують тематичні розпродажі.Крім того, дедалі частіше під українців адаптовують свої послуги банки, пропонуючи привабливі умови обслуговування. Наприклад, у липні банк PEKAO почав приваблювати можливістю вигідних переказів коштів до України.Подібні дії можна спостерігати й в телекомунікаційних компаніях Польщі, які пропонують дешеві дзвінки до України. Польська Пошта запропонувала в серпні українцям спеціальний пакет пропозицій «Paczka UKRAINA PLUS», а також швидкі грошові перекази за кордон.Чимало установ та організацій запускають україномовні версії своїх сайтів та відкривають інформаційні лінії підтримки з операторами, які володіють мовою найчисельнішої національної меншини Польщі. Також українська мова з’явилась в системі громадського транспорту деяких польських міст.

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