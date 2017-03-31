вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО

У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У торгово-розважальному центрі «ПортCitу» стартував «Осінній бал» - сьогодні у рамках свята понад сотня діток з особливими потребами та їх батьків, а також атовців станцюють класичні танці.

Грандіозне танцювальне дійство, яке ініціював голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко розпочалося о 16 годині 28 вересня.

Ще до початку першого волинського «Осіннього балу» на арені зібралися десятки хлопців у красивих костюмах та дівчат у ніжних сукнях. Сьогодні вони продемонструють, чого разом із хореографами та партнерами навчилися протягом кількох тижнів тренувань.

Відтак, почали з урочистого виходу учасників із ГО «батьки дітей із синдромом Дауна». Після старших діток на сцені з'явилися наймолодші танцюристи. Далі ж почергово під урочисту музику на сцену виходили представники інших громадських організацій, які долучилися до участі - «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя» тощо. Гості зустрічали виходи юних танцюристів бурхливими оплесками.

У програмі вечора - виконання полонезу, мазурки та вальсу. Загалом до участі в заході долучиться понад 600 учасників.

Першим вітав учасників та гостей свята голова Волинської ОДА Олександр Савченко. За його словами, думка про таке дійство в стінах громадських організацій існувала давно, і нарешті такий захід відбувається на Волині.

«Це велика робота, не тільки бал. Нині ми вже маємо 147 інклюзивних класів на Волині, перед нами тільки велична й багато Київська область, інші- позаду нас», - мовив посадовець.

«Бал - це тільки свідчення того, що ці дітки представлять світу - сьогодні вони хвилюються перед танцем, але вони роблять велику роботу, переборють недовіру»,- додав посадовець.

Він подякував громадським організаціям, які працюють, та усім, хто долучився до цього чудового дійства.

«Я бажаю усім учасникам щастя, удачі, перемог, в першу чергу, над собою»,- зауважив Савченко. Усіх інших він закликав завжди допомагати один одному.

Окрім того, на гостей вечора чекають музичні виступи та майстер-клас від відомого танцівника Владислава Ями.

Розпочали із виступу переможця 5 голосу Країни Антона Копитіна.
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCitу, бал, діти Олександр Савченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Кіровоградщині п'яний чоловік катував двох медиків, які взяв у заручники. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Лелеки позували у полі для волинського фотографа
Сьогодні, 17:15
У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО
Сьогодні, 16:54
Де на Волині досі «гуляє» кір. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
У Луцьку влаштували акцію з нагоди Дня людей поважного віку. ФОТО
Сьогодні, 16:08
Схожі новини
У Луцьк на «Осінній бал 2018» приїде Влад Яма У Луцьк на «Осінній бал 2018» приїде Влад Яма
20 вересень, 09:47
На Волині відбудеться бал для особливих діток На Волині відбудеться бал для особливих діток
20 липень, 18:45
У «ПортCity» відбулися великодні майстер-класи. ФОТО У «ПортCity» відбулися великодні майстер-класи. ФОТО
02 квітень, 10:05
Весняна толока: «ПортCitу» готується до Великодня Весняна толока: «ПортCitу» готується до Великодня
31 березень, 2017, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани вшанували пам'ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 18:15
 0
ТОП найпопулярніших дитячих імен на Волині у 2018 році
Сьогодні, 18:00
 0
Тераса Grand Central стала ще теплішою*
Сьогодні, 17:47
 0
Шалені па: Влад Яма влаштував у Луцьку танцювальний майстер-клас. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
На Кіровоградщині п'яний чоловік катував двох медиків, які взяв у заручники. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8