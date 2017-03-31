У Луцьку розпочався «Осінній бал». ФОТО

У торгово-розважальному центрі «ПортCitу» стартував «Осінній бал» - сьогодні у рамках свята понад сотня діток з особливими потребами та їх батьків, а також атовців станцюють класичні танці.Грандіозне танцювальне дійство, яке ініціював голова Волинської обласної державної адміністраціїрозпочалося о 16 годині 28 вересня.Ще до початку першого волинського «Осіннього балу» на арені зібралися десятки хлопців у красивих костюмах та дівчат у ніжних сукнях. Сьогодні вони продемонструють, чого разом із хореографами та партнерами навчилися протягом кількох тижнів тренувань.Відтак, почали з урочистого виходу учасників із ГО «батьки дітей із синдромом Дауна». Після старших діток на сцені з'явилися наймолодші танцюристи. Далі ж почергово під урочисту музику на сцену виходили представники інших громадських організацій, які долучилися до участі - «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя» тощо. Гості зустрічали виходи юних танцюристів бурхливими оплесками.У програмі вечора - виконання полонезу, мазурки та вальсу. Загалом до участі в заході долучиться понад 600 учасників.Першим вітав учасників та гостей свята голова Волинської ОДА Олександр Савченко. За його словами, думка про таке дійство в стінах громадських організацій існувала давно, і нарешті такий захід відбувається на Волині.«Це велика робота, не тільки бал. Нині ми вже маємо 147 інклюзивних класів на Волині, перед нами тільки велична й багато Київська область, інші- позаду нас», - мовив посадовець.«Бал - це тільки свідчення того, що ці дітки представлять світу - сьогодні вони хвилюються перед танцем, але вони роблять велику роботу, переборють недовіру»,- додав посадовець.Він подякував громадським організаціям, які працюють, та усім, хто долучився до цього чудового дійства.«Я бажаю усім учасникам щастя, удачі, перемог, в першу чергу, над собою»,- зауважив Савченко. Усіх інших він закликав завжди допомагати один одному.Окрім того, на гостей вечора чекають музичні виступи та майстер-клас від відомого танцівникаРозпочали із виступу переможця 5 голосу Країни