У постраждалих порізані вени й обпечене тіло: у Луцьку горів будинок. ФОТО

У Луцьку сталася пожежа у приватному будинку на вулиці Гетьмана Мазепи, 39.Проповідомили очевидці займання.Будинок загорівся увечері 28 вересня.На місці події працювали дві карети "швидкої" та чотири машини пожежників.За попередньою інформацією постраждало двоє людей.Станом на 19:40 пожежу ліквідували.Як повідомив старший помічник начальника зміни з питань оперативного реагування оперативно-координаційного центру управління ДСНС у Волинській області, повідомлення про займання надійшло о 18:40.На місце події направили 4 автоцистерни. Разом з тим направили чергову зміну координаційного центру. На момент прибуття пожежників з будинку йшов густий чорний дим.Пожежникам також повідомили, що є потерпілий з перерізаною рукою. Йому перехожі затиснули руку, аби допомогти та запобігти крововтраті.Як пізніше з'ясувалося, всередині будинку ще перебував родич потерпілого, якому він намагався надати допомогу, вибиваючи рукою скло. Так, власне, і порізав вени.Його відразу передали до рук медиків. На місце викликали другу машину "швидкої". Медикам передали другого постраждалого, якого рятувальники дістали з будинку. Його госпіталізували з опіками у лікарню.Зазначимо, горіла одна кімната і горище. Вогонь пошкодив приблизно 40 квадратних метрів житлової площі.