У постраждалих порізані вени й обпечене тіло: у Луцьку горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 19:49
У Луцьку сталася пожежа у приватному будинку на вулиці Гетьмана Мазепи, 39.
Про Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці займання.
Будинок загорівся увечері 28 вересня.
На місці події працювали дві карети "швидкої" та чотири машини пожежників.
За попередньою інформацією постраждало двоє людей.
Станом на 19:40 пожежу ліквідували.
Як повідомив старший помічник начальника зміни з питань оперативного реагування оперативно-координаційного центру управління ДСНС у Волинській області Дмитро Дубина, повідомлення про займання надійшло о 18:40.
На місце події направили 4 автоцистерни. Разом з тим направили чергову зміну координаційного центру. На момент прибуття пожежників з будинку йшов густий чорний дим.
Пожежникам також повідомили, що є потерпілий з перерізаною рукою. Йому перехожі затиснули руку, аби допомогти та запобігти крововтраті.
Як пізніше з'ясувалося, всередині будинку ще перебував родич потерпілого, якому він намагався надати допомогу, вибиваючи рукою скло. Так, власне, і порізав вени.
Його відразу передали до рук медиків. На місце викликали другу машину "швидкої". Медикам передали другого постраждалого, якого рятувальники дістали з будинку. Його госпіталізували з опіками у лікарню.
Зазначимо, горіла одна кімната і горище. Вогонь пошкодив приблизно 40 квадратних метрів житлової площі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці займання.
Будинок загорівся увечері 28 вересня.
На місці події працювали дві карети "швидкої" та чотири машини пожежників.
За попередньою інформацією постраждало двоє людей.
Станом на 19:40 пожежу ліквідували.
Як повідомив старший помічник начальника зміни з питань оперативного реагування оперативно-координаційного центру управління ДСНС у Волинській області Дмитро Дубина, повідомлення про займання надійшло о 18:40.
На місце події направили 4 автоцистерни. Разом з тим направили чергову зміну координаційного центру. На момент прибуття пожежників з будинку йшов густий чорний дим.
Пожежникам також повідомили, що є потерпілий з перерізаною рукою. Йому перехожі затиснули руку, аби допомогти та запобігти крововтраті.
Як пізніше з'ясувалося, всередині будинку ще перебував родич потерпілого, якому він намагався надати допомогу, вибиваючи рукою скло. Так, власне, і порізав вени.
Його відразу передали до рук медиків. На місце викликали другу машину "швидкої". Медикам передали другого постраждалого, якого рятувальники дістали з будинку. Його госпіталізували з опіками у лікарню.
Зазначимо, горіла одна кімната і горище. Вогонь пошкодив приблизно 40 квадратних метрів житлової площі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» – анімаційна пригода «Смолфут»*
Сьогодні, 20:30
У постраждалих порізані вени й обпечене тіло: у Луцьку горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 19:49
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням. ФОТО
Сьогодні, 19:46