77 років в небі: історія авіаційної частини, яка віднедавна дислокується у Луцьку. ФОТО





Історію полку та його роль у Другій світовій війні опублікували на



Формування частини розпочалося 1 вересня 1941 року за наказом Народного комісаріату воєнно-морського флоту СРСР під назвою 62-ий змішаний авіаційний полк особливого призначення. Вже 26 вересня формування полку було завершене на аеродромі Симоновка Краснодарського краю.



Тоді у бойовому складі було 12 літаків МіГ-3, 11 літаків Лагг-3 та 11 – Пе-2. Полк нараховував 56 чоловік льотного складу та 134 технічного. Першим командиром став І.В. Шарапов. 28 вересня 1941 року змішаний авіаполк зарахований у склад діючих військово-повітряних сил і перебазований на аеродром Тотмань.



І.В.Шарапов



Участь у боях:



Перший бойовий виліт полк здійснив 29 вересня 1941 року, коли виконував завдання по нанесенню бомбових ударів по резервах противника в районі населеного пункту Армянськ.



30 травня 1942 року одна авіаційна ескадрилья у складі десяти екіпажів під командуванням капітана Денисова відправилася на аеродром Херсонеський маяк для підсилення оборони міста Севастополь.



За період бойових дій по обороні Криму полк провів 855 бойових вильотів, 51 груповий повітряний бій (збили 16 літаків противника), бомбардувальними ударами знищили 26 літаків противника на аеродромах, до 35 танків, 45 автомашин и велику кількість живої сили.







2 липня 1842 року полк у повному складі прибув на аеродроми Гайдук та Мисхако та приступив до бойового завдання по обороні Новоросійська.



На аеродромі Мисхако, 1942 рік



5 вересня 1942 року полк переведений на аеродром Геленджик з завданням прикриття приморського флангу армії і дій флоту.



Геленджик, осінь 1942



8 листопада 1941 року на аеродром Агой прибула сформована 3-тя авіаційна ескадрилья у складі 18-ти літаків І-15. У 1942 році 62-й винищувальний авіаполк включили у склад Морської авіагрупи Новоросійського оборонного району.



Підготовка І-15 біс до вильоту



На початку 1943 року літаки І-15 біс разом з І-16 використовувалися для прикриття плавзасобів на переходах, для розвідки, штурму ворожих військ, підтримки морського десанту.



10 січня 1943 року 62-й авіаполк у повному складі перебазований на аеродром Геленджик та виконування завдання з забезпечення десантів на Мисхако та Новоросійськ.



5 лютого сім літаків І-15 скинули 15 ящиків з боєприпасами новоросійському десанту. 8 лютого три І-15 біс літали на постачання боєприпасів кримським партизанам.







У березні полк переведений на аеродром Агой для прикриття кораблів на морському переході Сочі-Геленджик.

До квітня 1943 року полк здійснив 3467 бойових вильотів, провів 120 боїв, в яких збив 58 літаків супротивника.



Аеродром Геленджик, 1943 рік



У вересні льотчики брали участь в операції по звільненні Таманського півострова.

З 10 лютого 1945 року до 30 березня 1945 року 20 літаків полку виконували завдання з прикриття Ялтинської конференції.



До вильоту готові



Після закінчення Другої світової війни полк виконував завдання з протиповітряної оборони міста Севастополь.



День звільнення Севастополя



У 1952 році 62-ий полк перебазований на відремонтований аеродром Бельбек. У 1962 році полк переозброєний літаками Су-15.

Потім, у часи незалежності України, полк буде переформовано в Севастопольську бригаду тактичної авіації.



Нагадаємо, що у 21 вересні лучани

До слова, 26 вересня, бригада святкувала 77-му річницю від дня сформування.





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