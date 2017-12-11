Втрачені ландшафти: показали, якими мальовничими були околиці Луцька 30 років тому

Віктор Чухрай показав фото неймовірних ландшафтів, які були в Боратині 30 років тому.



Фото чоловік



"Слайд з архіву.1988 рік. Кручі у Боратині. На жаль, ці неймовірні ланшафти практично втрачено..." - йдеться у дописі.





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