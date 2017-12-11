Втрачені ландшафти: показали, якими мальовничими були околиці Луцька 30 років тому
Сьогодні, 12:55
Відомий луцький фотограф Віктор Чухрай показав фото неймовірних ландшафтів, які були в Боратині 30 років тому.
Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Слайд з архіву.1988 рік. Кручі у Боратині. На жаль, ці неймовірні ланшафти практично втрачено..." - йдеться у дописі.
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Фото чоловік опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Слайд з архіву.1988 рік. Кручі у Боратині. На жаль, ці неймовірні ланшафти практично втрачено..." - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Напевно фотограф там ніколи не був, бо кручі тає є. Візьміть пане фотограф лодку і пропливіть по Стиру біля Боратина.
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