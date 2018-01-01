Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів





У п'ятницю, 28 вересня, близько 14:00 журналіст одного із центральних телеканалів повідомила, що в Сарненському районі невідомі у масках перешкоджають її журналістській діяльності -



Кореспондент повідомила, поблизу села Кам’яне-Случанське Сарненського району під час проїзду до місця незаконного видобутку бурштину, дорогу журналістам заблокував автомобіль. З нього вийшли п’ятеро осіб у балаклавах.



Чоловіки у грубій формі вимагали покинути територію лісового масиву та намагалися відібрати камеру.



Інформаційному агентству ВолиньPost із власних джерел стало відомо, що заявниця - луцька журналістка Катерина Курбанова (ICTV).



Зловмисники пошкодили автомобіль, яким пересувалися журналісти. А слідчо-оперативна група зуміла дістатися до місця події лише через декілька годин після киклику.

Таку затримку правоохоронці пояснюють тим, що дорогою колеса службового автомобіля пошкодили саморобні металеві пристрої.



Коли ж поліцейським вдалося дістатися до журналістів, то зловмисники вже покинули місце події.



У поліції за фактом перешкоджання журналістській діяльності групою осіб відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 171, та за частиною 2 статті 342 ( опір представнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нині встановлюються особи, які перешкоджали журналістській діяльності, та які пошкодили службовий автомобіль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Здійснили напад на журнілістів, які намагалися проїхати до місця незаконного видобутку бурштину.У п'ятницю, 28 вересня, близько 14:00 журналіст одного із центральних телеканалів повідомила, що врайоні невідомі у масках перешкоджають її журналістській діяльності - повідомляє прес-служба Національної поліції.Кореспондент повідомила, поблизу селаСарненського району під час проїзду до місця незаконного видобутку бурштину, дорогу журналістам заблокував автомобіль. З нього вийшли п’ятеро осіб у балаклавах.Чоловіки у грубій формі вимагали покинути територію лісового масиву та намагалися відібрати камеру.Інформаційному агентствуіз власних джерел стало відомо, що заявниця - луцька журналістка(ICTV).Зловмисники пошкодили автомобіль, яким пересувалися журналісти. А слідчо-оперативна група зуміла дістатися до місця події лише через декілька годин після киклику.Таку затримку правоохоронці пояснюють тим, що дорогою колеса службового автомобіля пошкодили саморобні металеві пристрої.Коли ж поліцейським вдалося дістатися до журналістів, то зловмисники вже покинули місце події.У поліції за фактом перешкоджання журналістській діяльності групою осіб відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 171, та за частиною 2 статті 342 ( опір представнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нині встановлюються особи, які перешкоджали журналістській діяльності, та які пошкодили службовий автомобіль.

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