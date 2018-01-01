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Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів

Невідомі у балаклавах напали на луцьких журналістів
Здійснили напад на журнілістів, які намагалися проїхати до місця незаконного видобутку бурштину.

У п'ятницю, 28 вересня, близько 14:00 журналіст одного із центральних телеканалів повідомила, що в Сарненському районі невідомі у масках перешкоджають її журналістській діяльності - повідомляє прес-служба Національної поліції.

Кореспондент повідомила, поблизу села Кам’яне-Случанське Сарненського району під час проїзду до місця незаконного видобутку бурштину, дорогу журналістам заблокував автомобіль. З нього вийшли п’ятеро осіб у балаклавах.

Чоловіки у грубій формі вимагали покинути територію лісового масиву та намагалися відібрати камеру.

Інформаційному агентству ВолиньPost із власних джерел стало відомо, що заявниця - луцька журналістка Катерина Курбанова (ICTV).

Зловмисники пошкодили автомобіль, яким пересувалися журналісти. А слідчо-оперативна група зуміла дістатися до місця події лише через декілька годин після киклику.
Таку затримку правоохоронці пояснюють тим, що дорогою колеса службового автомобіля пошкодили саморобні металеві пристрої.

Коли ж поліцейським вдалося дістатися до журналістів, то зловмисники вже покинули місце події.

У поліції за фактом перешкоджання журналістській діяльності групою осіб відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 171, та за частиною 2 статті 342 ( опір представнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нині встановлюються особи, які перешкоджали журналістській діяльності, та які пошкодили службовий автомобіль.

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Теги: журналіти, зловмисники, бурштин
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