У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО





Про проблемну дорогу на порталі Ірина Герасимюк.



«Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича неможливо пройти, особливо після дощу!



Натомісць саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів які знаходяться у будинку №1 вул.Ковельської, або ж до Хрестовоздвиженської церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа !» – обурюється лучанка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Йова Кондзелевича – дорога з вибоїнами.Про проблемну дорогу на порталі Відкрите місто розповіла лучанка«Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича неможливо пройти, особливо після дощу!Натомісць саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів які знаходяться у будинку №1 вул.Ковельської, або ж до Хрестовоздвиженської церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа !» – обурюється лучанка.

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