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У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО

У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО
У Луцьку на вулиці Йова Кондзелевича – дорога з вибоїнами.

Про проблемну дорогу на порталі Відкрите місто розповіла лучанка Ірина Герасимюк.

«Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича неможливо пройти, особливо після дощу!

Натомісць саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів які знаходяться у будинку №1 вул.Ковельської, або ж до Хрестовоздвиженської церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа !» – обурюється лучанка.
У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО
У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО

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Теги: проблема, дорога, ремонт, Луцьк
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