У Луцьку скаржаться на жахливу дорогу. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Луцьку на вулиці Йова Кондзелевича – дорога з вибоїнами.
Про проблемну дорогу на порталі Відкрите місто розповіла лучанка Ірина Герасимюк.
«Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича неможливо пройти, особливо після дощу!
Натомісць саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів які знаходяться у будинку №1 вул.Ковельської, або ж до Хрестовоздвиженської церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа !» – обурюється лучанка.
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Про проблемну дорогу на порталі Відкрите місто розповіла лучанка Ірина Герасимюк.
«Ями, які знаходяться біля будинку №3 на вулиці Конзелевича неможливо пройти, особливо після дощу!
Натомісць саме цим проблемним провулком їздять усі іномарки до офісів які знаходяться у будинку №1 вул.Ковельської, або ж до Хрестовоздвиженської церкви, на в`їзді до якої теж непрохідна калюжа !» – обурюється лучанка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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