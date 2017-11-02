У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО
Сьогодні, 16:06
До кінця місяця у Володимирі-Волинському сім’ї військовослужбовців зможуть отримати квартири у новобудові.
Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк під час зустрічі з головою Волинської обласної державної адміністрації Олександром Савченком.
За словами міського голови будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Академіка Глушкова уже на стадії завершення. У міськраді планують, що після свята Покрови сім’ї військовослужбовців отримають нові квартири.
Нагадаємо, що підрядна організація, яка будує 44-квартирний житловий будинок, здійснює роботи відповідно до графіку виконання робіт, проте були певні збої у роботі. Відхилення від графіку виникали у зв’язку з підключенням будинку до електропостачання.
До слова, будівництво не можуть завершити вже впродовж десяти років. Квартири у будинку отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.
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Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк під час зустрічі з головою Волинської обласної державної адміністрації Олександром Савченком.
За словами міського голови будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Академіка Глушкова уже на стадії завершення. У міськраді планують, що після свята Покрови сім’ї військовослужбовців отримають нові квартири.
Нагадаємо, що підрядна організація, яка будує 44-квартирний житловий будинок, здійснює роботи відповідно до графіку виконання робіт, проте були певні збої у роботі. Відхилення від графіку виникали у зв’язку з підключенням будинку до електропостачання.
До слова, будівництво не можуть завершити вже впродовж десяти років. Квартири у будинку отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.
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