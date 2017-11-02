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У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО

У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО
До кінця місяця у Володимирі-Волинському сім’ї військовослужбовців зможуть отримати квартири у новобудові.

Про це повідомив міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк під час зустрічі з головою Волинської обласної державної адміністрації Олександром Савченком.

За словами міського голови будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Академіка Глушкова уже на стадії завершення. У міськраді планують, що після свята Покрови сім’ї військовослужбовців отримають нові квартири.

Нагадаємо, що підрядна організація, яка будує 44-квартирний житловий будинок, здійснює роботи відповідно до графіку виконання робіт, проте були певні збої у роботі. Відхилення від графіку виникали у зв’язку з підключенням будинку до електропостачання.

До слова, будівництво не можуть завершити вже впродовж десяти років. Квартири у будинку отримуватимуть члени родин загиблих військових та учасники бойових дій.

У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО
У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО
У Володимирі завершують будівництво 44-квартирного будинку для військових. ФОТО

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Теги: будівництво, військові, квартири
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