«Не дай Бог такої старості, але вона досить пристойна», - Савченко про терцентр для пенсіонерів на Волині
Сьогодні, 17:30
У Міжнародний день людей похилого віку голова Волинської ОДА Олександр Савченко завітав у гості до мешканців територіального центру соціального обслуговування у селі Льотниче Володимир-Волинського району.
Поїздка до закладу відбулася у понеділок, 1 жовтня.
Як розповіла директор центру Любов Столярчук, на стаціонарному відділенні для постійного проживання перебуває 30 пенсіонерів, 18 з яких – лежачі. Для мешканців терцентру намагаються створити комфортні умови та урізноманітнити їх дозвілля. Часто сюди приходять учні місцевої школи, які готують виступи для стареньких.
Концерт учні влаштували у центрі і з нагоди Дня людей похилого віку.
Олександр Савченко зазначив, що приємно здивований умовами, в яких живуть пенсіонери.
«Дивлячись як живуть люди, які в силу певних обставин виявилися самотніми, можу сказати - не дай Бог такої старості, але вона досить пристойна. Це вже цивілізація, це вже Європа. Надіюся, що таке відбувається і в інших областях, але те, що ми на один крок попереду – то це зрозуміло». – зазначив голова Волинської ОДА.
Разом з тим він додав – приємно, що відвідати стареньких приходять діти. Так, за словами Олександра Савченка і повинна виховуватися нація.
«Те, що ви робите – це дуже добре і цивілізовано. Україна – нація культурна, а українці завжди дбали про старших за себе. Те, що сюди приходять діти – це дуже добре. Ми разом з тим виховуємо у них милосердя. Це і є виховання нації», – зауважив голова адміністрації.
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Поїздка до закладу відбулася у понеділок, 1 жовтня.
Як розповіла директор центру Любов Столярчук, на стаціонарному відділенні для постійного проживання перебуває 30 пенсіонерів, 18 з яких – лежачі. Для мешканців терцентру намагаються створити комфортні умови та урізноманітнити їх дозвілля. Часто сюди приходять учні місцевої школи, які готують виступи для стареньких.
Концерт учні влаштували у центрі і з нагоди Дня людей похилого віку.
Олександр Савченко зазначив, що приємно здивований умовами, в яких живуть пенсіонери.
«Дивлячись як живуть люди, які в силу певних обставин виявилися самотніми, можу сказати - не дай Бог такої старості, але вона досить пристойна. Це вже цивілізація, це вже Європа. Надіюся, що таке відбувається і в інших областях, але те, що ми на один крок попереду – то це зрозуміло». – зазначив голова Волинської ОДА.
Разом з тим він додав – приємно, що відвідати стареньких приходять діти. Так, за словами Олександра Савченка і повинна виховуватися нація.
«Те, що ви робите – це дуже добре і цивілізовано. Україна – нація культурна, а українці завжди дбали про старших за себе. Те, що сюди приходять діти – це дуже добре. Ми разом з тим виховуємо у них милосердя. Це і є виховання нації», – зауважив голова адміністрації.
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