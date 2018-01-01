«Йди пішки»: водій луцької маршрутки відмовився везти дитину через надірвану купюру

У Луцьку 9-річний хлопчик був змушений йти додому пішки, бо водій маршрутки відмовився везти його через надірвану купюру в 2 нривні.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк повідомила мама хлопчика"Маленька історія, яка сталась декілька хвилин назад. Мій син (9 років) змушений йти додому пішки. І відстань невелика, від Салюта на сороковому до 21 школи. Але.... Водій не взяв дитину через надірвану купюру, сказав йди пішки.... На проїзд давала 5, оплатив дорогу туди, отримав здачу і не факт що таку купюру не дали на здачу. Дехто скаже, що то не проблема, але ж водій не знає наскільки далеко живе дитина. Маршрут 29", - йдеться у дописі.