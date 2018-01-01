вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Йди пішки»: водій луцької маршрутки відмовився везти дитину через надірвану купюру

«Йди пішки»: водій луцької маршрутки відмовився везти дитину через надірвану купюру
У Луцьку 9-річний хлопчик був змушений йти додому пішки, бо водій маршрутки відмовився везти його через надірвану купюру в 2 нривні.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк повідомила мама хлопчика Ліля Довгун.

"Маленька історія, яка сталась декілька хвилин назад. Мій син (9 років) змушений йти додому пішки. І відстань невелика, від Салюта на сороковому до 21 школи. Але.... Водій не взяв дитину через надірвану купюру, сказав йди пішки.... На проїзд давала 5, оплатив дорогу туди, отримав здачу і не факт що таку купюру не дали на здачу. Дехто скаже, що то не проблема, але ж водій не знає наскільки далеко живе дитина. Маршрут 29", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: скандал, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
В 29 ках всі водіі бики поліські.
Відповісти
Чому нiхто з пасажирiв не помiняв тI двI гривнI ?
Невже такI великI грошI? Ви можете тiльки писати якI водiOS поганI, а самI Ви хто, коли при Вас ображають дитину?
Відповісти
Колись і мій син йшов пішки,тільки це було взимку та в темну пору доби (навчався в другу зміну).Це -жахіття.Я вас розумію і співчуваю.Будьте вище тих образ.Нехай лишається на совісті водія.Це ,як мінімум,не по-людськи.
Відповісти
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
Понад 23 тисячі волинян застрахувалися у ПриватБанку*
Сьогодні, 19:52
«Йди пішки»: водій луцької маршрутки відмовився везти дитину через надірвану купюру
Сьогодні, 19:41
Заммера Луцька пояснив, чому перегородив тротуар біля «Майдану»
Сьогодні, 19:30
Юні волиняни – лідери чемпіонату України з легкої атлетики
Сьогодні, 19:15
Схожі новини
У луцькій маршрутці водій затиснув дверима руку жінки та почав рух У луцькій маршрутці водій затиснув дверима руку жінки та почав рух
24 вересень, 12:00
Поліцейські зняли з рейсу маршрутку, за кермом якої сидів п'яний водій. ФОТО Поліцейські зняли з рейсу маршрутку, за кермом якої сидів п'яний водій. ФОТО
12 серпень, 08:37
«Маршрутним» скандалом на Волині займеться поліція «Маршрутним» скандалом на Волині займеться поліція
11 серпень, 17:00
«Заткни рот», - у луцькій маршрутці поскандалили водій і пасажирка «Заткни рот», - у луцькій маршрутці поскандалили водій і пасажирка
15 червень, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» перемогла «Прикарпаття» і повернулася до трійки лідерів
Сьогодні, 21:11
 0
На Волині вшанували пам’ять воїнів УПА
Сьогодні, 20:30
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Понад 23 тисячі волинян застрахувалися у ПриватБанку*
Сьогодні, 19:52
 0
«Йди пішки»: водій луцької маршрутки відмовився везти дитину через надірвану купюру
Сьогодні, 19:41
 0
Медіа
відео
1/8