«Йди пішки»: водій луцької маршрутки відмовився везти дитину через надірвану купюру
Сьогодні, 19:41
У Луцьку 9-річний хлопчик був змушений йти додому пішки, бо водій маршрутки відмовився везти його через надірвану купюру в 2 нривні.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк повідомила мама хлопчика Ліля Довгун.
"Маленька історія, яка сталась декілька хвилин назад. Мій син (9 років) змушений йти додому пішки. І відстань невелика, від Салюта на сороковому до 21 школи. Але.... Водій не взяв дитину через надірвану купюру, сказав йди пішки.... На проїзд давала 5, оплатив дорогу туди, отримав здачу і не факт що таку купюру не дали на здачу. Дехто скаже, що то не проблема, але ж водій не знає наскільки далеко живе дитина. Маршрут 29", - йдеться у дописі.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк повідомила мама хлопчика Ліля Довгун.
"Маленька історія, яка сталась декілька хвилин назад. Мій син (9 років) змушений йти додому пішки. І відстань невелика, від Салюта на сороковому до 21 школи. Але.... Водій не взяв дитину через надірвану купюру, сказав йди пішки.... На проїзд давала 5, оплатив дорогу туди, отримав здачу і не факт що таку купюру не дали на здачу. Дехто скаже, що то не проблема, але ж водій не знає наскільки далеко живе дитина. Маршрут 29", - йдеться у дописі.
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Невже такI великI грошI? Ви можете тiльки писати якI водiOS поганI, а самI Ви хто, коли при Вас ображають дитину?