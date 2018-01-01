На Львівщині від кору померла 3-річна дитина





Про це 2 жовтня повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, - пише



Хлопчик з Жовківського району. До інфекційної лікарні його госпіталізували два тижні тому. Лікарі діагностували у нього енцефаліт. 15 днів медики боролися за життя дитини, але врятувати її, на жаль, не вдалося.



Наразі невідомо, мав хлопчик щеплення від кору чи ні. Документів, які б підтверджували, що дитина щеплена чи, навпаки, не щеплена, лікарям не надали. Зараз це питання з'ясовують.



Це вже друга смерть дитини від ускладнень кору цього року на Львівщині. У квітні померла також трирічна дівчинка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Львівській обласній інфекційній лікарні у понеділок, 1 жовтня, від кору померла трирічна дитина. Захворювання дало ускладнення – енцефаліт (запалення головного мозку), врятувати дитину лікарям не вдалося.Про це 2 жовтня повідомила головний епідеміолог Львівщини, - пише ZAXID.NET Хлопчик з Жовківського району. До інфекційної лікарні його госпіталізували два тижні тому. Лікарі діагностували у нього енцефаліт. 15 днів медики боролися за життя дитини, але врятувати її, на жаль, не вдалося.Наразі невідомо, мав хлопчик щеплення від кору чи ні. Документів, які б підтверджували, що дитина щеплена чи, навпаки, не щеплена, лікарям не надали. Зараз це питання з'ясовують.Це вже друга смерть дитини від ускладнень кору цього року на Львівщині. У квітні померла також трирічна дівчинка.

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