Постріли і гумовий молоток: подробиці нападу банди на двох хлопців у Луцьку
Сьогодні, 13:06
У Луцьку біля будинку на проспекті Перемоги шестеро осіб, приїхавши на двох "іномарках", побили двох хлопців. Подія сталася 26 вересня.
Про прикрий інцидент Інформаційному агентству ВолиньPost розповів один з потерпілих – лучанин Андрій. Наразі ж журналістам вдалося поспілкуватися і з іншим постраждалим – товаришем Андрія Віктором.
За словами хлопця, молодики вийшли з «іномарок» BMW та Mitsubishi. Опісля ж обох хлопців вдарили та звалили на землю і продовжували бити.
«Згодом мене перестали бити. Я зміг підняти голову й побачив, як над Андрієм схилився чоловік з Mitsubishi, а збоку стояв ще один з BMW з гумовим молотком в руках», - розповів Віктор.
Більше того, хлопець пригадує, що у момент, коли його били він почув звук пострілу. На його думку, це міг бути постріл в землю із травматичного пістолету.
Потерпілі просять небайдужих допомогти правоохоронцям у встановленні осіб злочинців. Зокрема, просять відгукнутися свідків ситуації, а також повідомляти будь-яку інформацію щодо власників авто Mitsubishi сірого кольору L200, державний номерний знак: АС 8581 СА та BMW темно-синього кольору на литовській реєстрації, номерний знак: G **696 (останні дві букви не запам’ятали).
Нагадаємо, серед білого дня 26 вересня банда молодиків спортивної статури побила двох хлопців біля під'їзду будинку на проспекті Перемоги. Злочинці під’їхали туди двома автомобілями – BMW та Mitsubishi. У результаті побиття потерпілий Андрій перебував у важкому стані.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.
Зображення ілюстративне.
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Про прикрий інцидент Інформаційному агентству ВолиньPost розповів один з потерпілих – лучанин Андрій. Наразі ж журналістам вдалося поспілкуватися і з іншим постраждалим – товаришем Андрія Віктором.
За словами хлопця, молодики вийшли з «іномарок» BMW та Mitsubishi. Опісля ж обох хлопців вдарили та звалили на землю і продовжували бити.
«Згодом мене перестали бити. Я зміг підняти голову й побачив, як над Андрієм схилився чоловік з Mitsubishi, а збоку стояв ще один з BMW з гумовим молотком в руках», - розповів Віктор.
Більше того, хлопець пригадує, що у момент, коли його били він почув звук пострілу. На його думку, це міг бути постріл в землю із травматичного пістолету.
Потерпілі просять небайдужих допомогти правоохоронцям у встановленні осіб злочинців. Зокрема, просять відгукнутися свідків ситуації, а також повідомляти будь-яку інформацію щодо власників авто Mitsubishi сірого кольору L200, державний номерний знак: АС 8581 СА та BMW темно-синього кольору на литовській реєстрації, номерний знак: G **696 (останні дві букви не запам’ятали).
Нагадаємо, серед білого дня 26 вересня банда молодиків спортивної статури побила двох хлопців біля під'їзду будинку на проспекті Перемоги. Злочинці під’їхали туди двома автомобілями – BMW та Mitsubishi. У результаті побиття потерпілий Андрій перебував у важкому стані.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.
Зображення ілюстративне.
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Коментарі 1
Даремно ні-з того,ні-зсього бити не будуть.
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