13-річному волинянину потрібні кошти на дороговартісну операцію

13-річнийз Волині терміново потребує пересадки кісткового мозку.Із самого народження життя хлопчика із села Погулянка Любешівського району є непростою, адже через вроджену ваду слуху він не чує звуків навколишнього світу. А тепер додалася ще одна тяжка недуга.До четвертого класу хлопчик навчався в Погулянківській школі, а наступні три роки провів у Володимир-Волинській спеціальній школі-інтернаті для глухих.«Я була на лікуванні в Мінську, адже теж хворію. Зателефонувала донька Мар’яна, котра стала Андрійкові другою мамою через мою відсутність, і сказала, що в нього висока температура. Як виявилося, це був сигнал про нову непрохану гостю – страшну хворобу. З того часу ми оббиваємо пороги лікарняних установ у Любешові, Луцьку, Києві. З вуст лікарів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у відділенні хіміотерапії онкогематологічних захворювань почули діагноз: «Мієлодиспластичний синдром. Рефрактерна цитопенія з мультилінійною дисплазією. Потрібна галогенна трансплантація кісткового мозку від сумісного донора», — ​розповіла мама Андрійка, у медичній картці якої містяться записи про чотири онкологічні операції та сімнадцять пройдених хіміотерапій.Жінка також додала, що після встановленння діагнозу було озвучено, що єдиний шлях до одужання — ​пересадка кісткового мозку. Рідні Андрійка здавали аналіз на сумісництво донора. У результаті з’ясувалося, що сестра Мар’яна може ним бути (це певною мірою здешевлює операцію, адже не доведеться платити ще й за донора).В Мінську операція коштує 130 тисяч доларів, в Італії — ​ще дорожче. Лише в Туреччині знайшли клініку, де пересадку кісткового мозку готові зробити орієнтовно за 65 тисяч доларів. Крім того, батьків Андрійка запевнили, що авіапереліт та харчування будуть безкоштовними.Сім’ї Нестеруків таку суму самотужки зібрати нереально. Тож рідні Андрійка звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти коштами.Андрійко Нестерук навчається у Луцькій школі № 15 на індивідуальній формі, живе разом із старшою сестрою, адже декілька разів на тиждень мусить здавати аналізи.Реквізити для безготівкового поповнення платіжних карток індивідуальних клієнтів у гривні:Одержувач — ​ПриватбанкНазва банку — ​ПриватбанкНомер рахунку — ​29244825509100МФО — ​305299 ОКПО — ​14360570У призначенні платежу необхідно вказати: для поповнення на картку № 5168757376661296Отримувач — ​Нестерук Ніна Петрівна, ІПН 2725109267.