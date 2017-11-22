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Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах

Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Осінь господарює у повну силу - перефарбовує і струшує листя, холодить вітер, моросить дощами й інколи пригріває останніми теплими промінцями сонця.

Саме у жовтні осінь особливо прекрасна як в селі, так і в місті. Парки і сквери грають барвами - десь ще зеленкуватими, а десь вже жовтими, багряними.

Фотограф Катерина Приступа зазнімкувала фрагменти луцької осені.

Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах

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Теги: осінь, фото, Луцьк, вибір редактора
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