Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
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Осінь господарює у повну силу - перефарбовує і струшує листя, холодить вітер, моросить дощами й інколи пригріває останніми теплими промінцями сонця.
Саме у жовтні осінь особливо прекрасна як в селі, так і в місті. Парки і сквери грають барвами - десь ще зеленкуватими, а десь вже жовтими, багряними.
Фотограф Катерина Приступа зазнімкувала фрагменти луцької осені.
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Саме у жовтні осінь особливо прекрасна як в селі, так і в місті. Парки і сквери грають барвами - десь ще зеленкуватими, а десь вже жовтими, багряними.
Фотограф Катерина Приступа зазнімкувала фрагменти луцької осені.
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