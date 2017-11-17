ТОП-10 соціальних благ, яких не вистачає лучанам





Відповідні дані оприлюднили під час круглого столу «Місто Луцьк. Вивчаємо. Аналізуємо. Розвиваємо», який організував факультет психології та соціології СНУ та Волинське обласне відділення соціології у вівторок, 2 жовтня.



За словами кандидата соціологічних наук, доцента кафедри соціології та соціальної роботи Світлани Сальнікової, показник соціального самопочуття лучан завжди був досить високим. Це фахівець пов’язує з тим, що компактні за розміром міста завжди почуваються краще, аніж міста-мільйонники чи села.



Нагадаємо, що згідно, з соціологічними опитуваннями,



Ієрархія соціальних благ, в яких лучани відчувають найбільшу необхідність:



1. Керівники, здатні управляти державою;

2. Стабільність в державі та суспільстві;

3. Державний захист від зниження рівня життя;

4. Впевненість, що не буде міжнаціональних конфліктів;

5. Впевненості в тому, що ситуація в країні поліпшиться;

6. Політичних ідеалів, які заслуговують підтримки;

7. Екологічної безпеки;

8. Дотримання в країні прав людини;

9. Взаєморозуміння між людьми різних національностей;

10. Необхідної медичної допомоги.



Також серед благ, в яких лучани відчувають потребу – автомобіль, доброта та співчутливе ставлення оточуючих, захист від злочинності, справедлива оцінка заслуг людини перед суспільством та можливість повноцінно проводити відпустку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціологи назвали основні соціальні блага, в яких лучани відчували найбільшу потребу протягом 2018 року.Відповідні дані оприлюднили під час круглого столу «Місто Луцьк. Вивчаємо. Аналізуємо. Розвиваємо», який організував факультет психології та соціології СНУ та Волинське обласне відділення соціології у вівторок, 2 жовтня.За словами кандидата соціологічних наук, доцента кафедри соціології та соціальної роботи, показник соціального самопочуття лучан завжди був досить високим. Це фахівець пов’язує з тим, що компактні за розміром міста завжди почуваються краще, аніж міста-мільйонники чи села.Нагадаємо, що згідно, з соціологічними опитуваннями, близько 15% лучан не можуть реалізувати себе в Луцьку та не бачать тут жодних перспектив для майбутнього.Ієрархія соціальних благ, в яких лучани відчувають найбільшу необхідність:1. Керівники, здатні управляти державою;2. Стабільність в державі та суспільстві;3. Державний захист від зниження рівня життя;4. Впевненість, що не буде міжнаціональних конфліктів;5. Впевненості в тому, що ситуація в країні поліпшиться;6. Політичних ідеалів, які заслуговують підтримки;7. Екологічної безпеки;8. Дотримання в країні прав людини;9. Взаєморозуміння між людьми різних національностей;10. Необхідної медичної допомоги.Також серед благ, в яких лучани відчувають потребу – автомобіль, доброта та співчутливе ставлення оточуючих, захист від злочинності, справедлива оцінка заслуг людини перед суспільством та можливість повноцінно проводити відпустку.

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