вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі «базарники» платитимуть більше за оренду

Луцькі «базарники» платитимуть більше за оренду
Для КП «Луцькі ринки» затвердили вартість оренди торгових площ на ринках.

Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, раніше затвердили вартість оренди за метр квадратний на Старому ринку у розмірі 90 гривень 25 копійок. Таку суму називали вигіднішою, адже облспоживспілка брала з підприємців 110 гривень, однак попереджали, що тариф невдовзі переглянуть.

Заступник директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага повідомив, що за 1 метр квадратний «Луцькі ринки» братимуть з підприємців 97 гривень 30 копійок.

Рішення набере чинності з дати офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, оренда, ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:47
У Луцьку зменшили площу прибережної смуги Сапалаївки
Сьогодні, 09:43
Луцькі «базарники» платитимуть більше за оренду
Сьогодні, 09:41
Для Луцька розроблять ексклюзивний сувенір
Сьогодні, 09:38
Повідомили, скільки грошей витратили на розвиток спорту у Луцьку
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
29 серпень, 11:53
Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком
27 червень, 14:28
На Старому ринку знесуть два десятки кіосків На Старому ринку знесуть два десятки кіосків
14 вересень, 15:53
Луцькому ринку не продовжили оренду Луцькому ринку не продовжили оренду
29 серпень, 15:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві затримали чоловіка, який викрав більше 100 «блях». ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Поблизу «Варшавки» знесуть аварійну зупинку
Сьогодні, 10:00
 0
Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку зменшили площу прибережної смуги Сапалаївки
Сьогодні, 09:43
 0
Луцькі «базарники» платитимуть більше за оренду
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8