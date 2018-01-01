Луцькі «базарники» платитимуть більше за оренду
Сьогодні, 09:41
Для КП «Луцькі ринки» затвердили вартість оренди торгових площ на ринках.
Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше затвердили вартість оренди за метр квадратний на Старому ринку у розмірі 90 гривень 25 копійок. Таку суму називали вигіднішою, адже облспоживспілка брала з підприємців 110 гривень, однак попереджали, що тариф невдовзі переглянуть.
Заступник директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага повідомив, що за 1 метр квадратний «Луцькі ринки» братимуть з підприємців 97 гривень 30 копійок.
Рішення набере чинності з дати офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.
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Про це йшлося у середу, 3 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, раніше затвердили вартість оренди за метр квадратний на Старому ринку у розмірі 90 гривень 25 копійок. Таку суму називали вигіднішою, адже облспоживспілка брала з підприємців 110 гривень, однак попереджали, що тариф невдовзі переглянуть.
Заступник директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага повідомив, що за 1 метр квадратний «Луцькі ринки» братимуть з підприємців 97 гривень 30 копійок.
Рішення набере чинності з дати офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.
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