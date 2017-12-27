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У луцькому політесі священики розкажуть про богословську магію

У луцькому політесі священики розкажуть про богословську магію
У стінах Луцького національного технічного університету стартував курс лекцій вільного відвідування, їх проводитимуть представники Волинської єпархії УПЦ КП.

Зокрема, 2 жовтня ієромонах Дмитрій та релігієзнавець, кандидат філософських наук Ігор Каленикович провели перше заняття факультативу, окресливши присутнім основні теми та меседжі, про які йтиметься надалі, - повідомили у прес-службі вишу.

До слова, на захід прибули ректор університету Петро Савчук та проректор з науково-педагогічної роботи Валентин Талах.

Відтак, отець Дмитрій розповів, що це буде місце, де священику можна поставити запитання на духовну тематику чи просто поспілкуватися.

Загальна тема курсу, що налічуватиме 10 лекцій - «Системний аналіз внутрішнього світу людини в її духовно-психологічному зрізі». Ієромонах додав, що імовірно одну з лекцій проведе і митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

«Ці лекції - це пробна річ. Як я це бачу? У православ’ї це називається пропедевтика аскетики. Аби зацікавити вас, ми назвали це системним аналізом, назва, так би мовити, перегукується з математикою. Тобто це вступ в аскетику, в закономірність духовного світу. Усе, що ви хочете чи не хочете, старші ви чи молодші, жінки чи чоловіки – це все і усі ці процеси відбуваються в духовному світі. Є психологія по Фрейду, по Юнгу, по Юму, є східні релігії, є протестантство, мусульманство. А ми хочемо вам привідкрити глибоку завісу над православ’ям, тобто показати як православ’я дивиться на процеси, які відбуваються всередині кожної людини, в духовному світі. Ми прагнемо поділитися цим вченням. Я би хотів, аби ми спілкувалися про психологію, про аскетику, про людину. Якщо ми зрозуміємо ці ази, цю абетку, ми усвідомимо через що починаються депресії, через що ми гнійливі і що з цим робити», - звернувся до присутніх ієромонах Дмитрій.

Ігор Каленикович розповів про основні течії віросповідань та релігійних конфесій, що існують у світі.

«Чим більше ти релігій знаєш, тим краще починаєш розуміти християнство. Те, що ми думаємо, що усі релігії пов’язані, схожі – ми дуже помиляємося. Тобто саму ідею християнства легше для себе зрозуміти, вивчаючи інші релігії», - резюмував кандидат філософських наук.

Тож, про основні суті православ’я, добротолюбіє, богословську магію та нумерологію в церкві можна поспілкуватися на факультативі, що відбуватиметься у Луцькому НТУ щовівторка о 15:00. Точне місце проведення буде відоме згодом.

У луцькому політесі священики розкажуть про богословську магію
У луцькому політесі священики розкажуть про богословську магію
У луцькому політесі священики розкажуть про богословську магію
У луцькому політесі священики розкажуть про богословську магію
У луцькому політесі священики розкажуть про богословську магію

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Теги: ЛНТУ, освіта
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