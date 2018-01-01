В січні майже половина Луцька може залишитись без тепла

Власник котельні на Карбишева, яка забезпечує теплом та гарячою водою 33-ій та 40-ий мікрорайони Луцька, через борги не має наміру продовжувати договір оренди з підприємством «Луцьктепло», яке орендує її, щоб надавати послуги.Ще з січня 2017 року між власником - товариством "Тепло-Енерго-Центр" - та комунальниками уклали договір оренди, який, за словами орендодавця, не виконується.Директор ТОВ "Тепло-Енерго-Центр"розповів, що у 2017 році, наприклад, «Луцьктепло» тільки три рази вчасно перерахувало кошти за оренду. В 2018 ж взагалі тільки один раз.Протягом всього періоду, за його словами, існували затримки в платежах від одного до чотирьох місяців.Відомо, що наразі «Луцьктепло» боргує понад два з половиною мільйони гривень. Відтак, товариство «Тепло-Енерго-Центр» не має бажання пролонговувати договір оренди, дія якого закінчується 5 січня 2019 року.«Хотів би звернути увагу, щоб не шукали тут якогось шантажу, щоб не шукали якоїсь політичної складової чи ще чого-небудь. Не існує нічого: ні одного, ні другого. Існує тільки заборгованість», - каже директор ТОВ "Тепло-Енерго-Центр" Богдан Денисюк.Комунальне підприємство «Луцьктепло» є заручником від несумлінних платників та держави, яка постійно боргує за пільги та субсидії. Обігові кошти на рахунках з’являються лише в опалювальний період.Власники котельні це добре знали, тому підстрахувалися договором поруки, де Луцька міська рада виступила поручителем. Проте, і це, кажуть в "Тепло-Енерго-Центрі", не допомогло.На переконання Богдана Денисюка, жодних дій стосовно «Луцьктепла» Луцька міська рада, як поручитель, не здійснює, абсолютно. Більше того, вона ігнорує вимоги, які передбачені в договорі поруки.Зокрема, вона повинна була б протягом певного періоду здійснювати оплату, якщо в «Луцьктепла» немає такої змоги.В товаристві «Тепло-Енерго-Центр» кажуть, що готові сісти за стіл перемовин. Але лише після того, як чи тепловики, чи міська рада погасять заборгованість. Проте, будуть вимагати додаткових умов договору, які б посилили відповідальність.