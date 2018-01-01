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Луцькі панорами зразка 1929 року. ФОТО

Луцькі панорами зразка 1929 року. ФОТО
В одному із старих журналів вдалось натрапити на старі світлини нашого міста, датовані 1929 роком. Увагу привертають панорами, які розкривають вид на старе місто. Окрім того на одній із світлин можна добре розгледіти луцьку пристань для суден, яка знаходилась поблизу Луцького замку. Таких пристаней було кілька. Їх світлини є рідкістю.

Окрім світлин, в краківському часописі «Сьогодні і завтра» за 1929 рік можна прочитати, що ж писали про тогочасний Луцьк та Волинь. Спеціально для читачів Інформаційного агентства ВолиньPost приводимо кілька цитат про наше місто та регіон:

«Для мешканців західної Польщі, зокрема, міст Лодзь, Познань, Волинь уявляється як екзотичний край, що знаходиться на краю землі. Якщо якогось чиновника чи вчителя направляють на роботу на Волинь, то декотрі з них вважають, що це так далеко, ніби їм прийдеться їхати до Сибіру».

«Луцьк відомий з’їздом монархів у 1429 році, куди прибув і польський король Ягайло». «Сьогодні (1929) місто розвивається, тут дуже розвинена торгівля, з кожним роком зростає кількість населення».

Ось такі двоякі враження були про наше місто в тогочасних ЗМІ.

Тетяна Яцечко-Блаженко

Загальний вигляд на місто
Загальний вигляд на місто
Вид на Луцький замок та пристань
Вид на Луцький замок та пристань
Костел Петра і Павла
Костел Петра і Павла
Панорама на Старий Луцьк
Панорама на Старий Луцьк
Замок Любарта
Замок Любарта

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Теги: ретрофото, Волинь, історія
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