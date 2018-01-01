На Волині у бізнесмена відсудили древню пам’ятку

Суд зобов’язав приватного підприємця звільнити та повернути державі приміщення пам’ятки культурної спадщини на Волині, яку бізнесмен вПро це повідомили у прес-службі прокуратури області.Прокурори встановили порушення при використанні підприємцем пам’ятки містобудування та архітектури національного значення, яка перебуває під охороною держави - Луцької брами міських укріплень XVII сторіччя, що розташована у селі Залісоче Ківерцівського району.Суб'єкт господарювання використовував приміщення пам’ятки площею 43 кв. м. у комерційних цілях – як торговий об’єкт з продажу продовольчих та інших товарів – за відсутності укладеного в установленому законом порядку договору оренди.Він керувався охоронним договором, укладеним із відділом культури Ківерцівської РДА у вересні 2014 року, але не погодженим, як того вимагає чинне законодавство, центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.Окрім того, охоронний договір не надає права використовувати пам’ятку для ведення господарської діяльності, адже у зв’язку з таким використанням втрачається її культурно-історична цінність.Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися повернення пам’ятки архітектури національного значення державі.