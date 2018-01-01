На Волині у бізнесмена відсудили древню пам’ятку
Сьогодні, 22:01
Суд зобов’язав приватного підприємця звільнити та повернути державі приміщення пам’ятки культурної спадщини на Волині, яку бізнесмен використовував без достатніх правових підстав.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Прокурори встановили порушення при використанні підприємцем пам’ятки містобудування та архітектури національного значення, яка перебуває під охороною держави - Луцької брами міських укріплень XVII сторіччя, що розташована у селі Залісоче Ківерцівського району.
Суб'єкт господарювання використовував приміщення пам’ятки площею 43 кв. м. у комерційних цілях – як торговий об’єкт з продажу продовольчих та інших товарів – за відсутності укладеного в установленому законом порядку договору оренди.
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Він керувався охоронним договором, укладеним із відділом культури Ківерцівської РДА у вересні 2014 року, але не погодженим, як того вимагає чинне законодавство, центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Окрім того, охоронний договір не надає права використовувати пам’ятку для ведення господарської діяльності, адже у зв’язку з таким використанням втрачається її культурно-історична цінність.
Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися повернення пам’ятки архітектури національного значення державі.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Прокурори встановили порушення при використанні підприємцем пам’ятки містобудування та архітектури національного значення, яка перебуває під охороною держави - Луцької брами міських укріплень XVII сторіччя, що розташована у селі Залісоче Ківерцівського району.
Суб'єкт господарювання використовував приміщення пам’ятки площею 43 кв. м. у комерційних цілях – як торговий об’єкт з продажу продовольчих та інших товарів – за відсутності укладеного в установленому законом порядку договору оренди.
ЧИТАТИ ЩЕ: Велична Олика на ретросвітлинах 1921 року
Він керувався охоронним договором, укладеним із відділом культури Ківерцівської РДА у вересні 2014 року, але не погодженим, як того вимагає чинне законодавство, центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Окрім того, охоронний договір не надає права використовувати пам’ятку для ведення господарської діяльності, адже у зв’язку з таким використанням втрачається її культурно-історична цінність.
Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися повернення пам’ятки архітектури національного значення державі.
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