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На Волині у бізнесмена відсудили древню пам’ятку

На Волині у бізнесмена відсудили древню пам’ятку
Суд зобов’язав приватного підприємця звільнити та повернути державі приміщення пам’ятки культурної спадщини на Волині, яку бізнесмен використовував без достатніх правових підстав.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Прокурори встановили порушення при використанні підприємцем пам’ятки містобудування та архітектури національного значення, яка перебуває під охороною держави - Луцької брами міських укріплень XVII сторіччя, що розташована у селі Залісоче Ківерцівського району.

Суб'єкт господарювання використовував приміщення пам’ятки площею 43 кв. м. у комерційних цілях – як торговий об’єкт з продажу продовольчих та інших товарів – за відсутності укладеного в установленому законом порядку договору оренди.

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Він керувався охоронним договором, укладеним із відділом культури Ківерцівської РДА у вересні 2014 року, але не погодженим, як того вимагає чинне законодавство, центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

Окрім того, охоронний договір не надає права використовувати пам’ятку для ведення господарської діяльності, адже у зв’язку з таким використанням втрачається її культурно-історична цінність.

Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися повернення пам’ятки архітектури національного значення державі.


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Теги: прокуратура, суд, Волинь
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