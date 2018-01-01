Припинить виходити друком волинський журнал





Про це повідомила головний редактор Валерія Лесюк, – пише



Як пояснила матінка Валерія, часопис створювався на волонтерських засадах і на сьогодні вичерпав «всі можливі методи інформування та залучення читацької аудиторії. Нам не вдалося вийти на потрібний наклад, щоб вийти хоча б на мінімальний прибуток».



Нагадаємо, дитячий журнал «Небесний ліхтарик» вперше побачив світ у лютому цього року. Відтоді вийшло ще п’ять випусків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині дитячий християнський журнал «Небесний ліхтарик» більше не виходитиме друком.Про це повідомила головний редактор, – пише Волинська правда Як пояснила матінка Валерія, часопис створювався на волонтерських засадах і на сьогодні вичерпав «всі можливі методи інформування та залучення читацької аудиторії. Нам не вдалося вийти на потрібний наклад, щоб вийти хоча б на мінімальний прибуток».Нагадаємо, дитячий журнал «Небесний ліхтарик» вперше побачив світ у лютому цього року. Відтоді вийшло ще п’ять випусків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію