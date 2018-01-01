Припинить виходити друком волинський журнал
Сьогодні, 22:24
На Волині дитячий християнський журнал «Небесний ліхтарик» більше не виходитиме друком.
Про це повідомила головний редактор Валерія Лесюк, – пише Волинська правда.
Як пояснила матінка Валерія, часопис створювався на волонтерських засадах і на сьогодні вичерпав «всі можливі методи інформування та залучення читацької аудиторії. Нам не вдалося вийти на потрібний наклад, щоб вийти хоча б на мінімальний прибуток».
Нагадаємо, дитячий журнал «Небесний ліхтарик» вперше побачив світ у лютому цього року. Відтоді вийшло ще п’ять випусків.
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Про це повідомила головний редактор Валерія Лесюк, – пише Волинська правда.
Як пояснила матінка Валерія, часопис створювався на волонтерських засадах і на сьогодні вичерпав «всі можливі методи інформування та залучення читацької аудиторії. Нам не вдалося вийти на потрібний наклад, щоб вийти хоча б на мінімальний прибуток».
Нагадаємо, дитячий журнал «Небесний ліхтарик» вперше побачив світ у лютому цього року. Відтоді вийшло ще п’ять випусків.
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