«Не з перукарні прийшов»: донецький клуб очолив футболіст із Луцька

В’ячеслав Шевчук.



Призначення Шевчука головним тренером прокоментував президент клубу Владислав Гельзін, - передає



«У випадку з В'ячеславом (Шевчуком) і Русланом (Ротанем) для мене важливі амбіції і бажання хлопців, їх палаючі очі! Сьогодні вони провели перше тренування, і все навколо іскрилося. Загалом, я думаю, що вони принесуть нам користь», - зазначив Гельзін.



«Запрошуючи тренера, я зобов'язаний обговорювати з ним такі речі. Знаю, що Шевчук хоче зробити ставку на атакуючу гру, контроль м'яча, короткий і середній пас», - розповів президент клубу.



Він додав: «Слухайте, Шевчук прийшов до нас не з перукарні і не приймав би команду, якби не був упевнений, що впорається. Вони з Ротанем вселили цю впевненість і в мене. Що ж, залишилося стежити за результатами».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донецький клуб «Олімпік» очолив екс-гравець збірної України та «Шахтаря», лучанинголовним тренером прокоментував президент клубу, - передає UA-Футбол «У випадку з В'ячеславом (Шевчуком) і Русланом (Ротанем) для мене важливі амбіції і бажання хлопців, їх палаючі очі! Сьогодні вони провели перше тренування, і все навколо іскрилося. Загалом, я думаю, що вони принесуть нам користь», - зазначив Гельзін.«Запрошуючи тренера, я зобов'язаний обговорювати з ним такі речі. Знаю, що Шевчук хоче зробити ставку на атакуючу гру, контроль м'яча, короткий і середній пас», - розповів президент клубу.Він додав: «Слухайте, Шевчук прийшов до нас не з перукарні і не приймав би команду, якби не був упевнений, що впорається. Вони з Ротанем вселили цю впевненість і в мене. Що ж, залишилося стежити за результатами».

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