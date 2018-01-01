«Не з перукарні прийшов»: донецький клуб очолив футболіст із Луцька
Сьогодні, 22:51
Донецький клуб «Олімпік» очолив екс-гравець збірної України та «Шахтаря», лучанин В’ячеслав Шевчук.
Призначення Шевчука головним тренером прокоментував президент клубу Владислав Гельзін, - передає UA-Футбол.
«У випадку з В'ячеславом (Шевчуком) і Русланом (Ротанем) для мене важливі амбіції і бажання хлопців, їх палаючі очі! Сьогодні вони провели перше тренування, і все навколо іскрилося. Загалом, я думаю, що вони принесуть нам користь», - зазначив Гельзін.
«Запрошуючи тренера, я зобов'язаний обговорювати з ним такі речі. Знаю, що Шевчук хоче зробити ставку на атакуючу гру, контроль м'яча, короткий і середній пас», - розповів президент клубу.
Він додав: «Слухайте, Шевчук прийшов до нас не з перукарні і не приймав би команду, якби не був упевнений, що впорається. Вони з Ротанем вселили цю впевненість і в мене. Що ж, залишилося стежити за результатами».
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Призначення Шевчука головним тренером прокоментував президент клубу Владислав Гельзін, - передає UA-Футбол.
«У випадку з В'ячеславом (Шевчуком) і Русланом (Ротанем) для мене важливі амбіції і бажання хлопців, їх палаючі очі! Сьогодні вони провели перше тренування, і все навколо іскрилося. Загалом, я думаю, що вони принесуть нам користь», - зазначив Гельзін.
«Запрошуючи тренера, я зобов'язаний обговорювати з ним такі речі. Знаю, що Шевчук хоче зробити ставку на атакуючу гру, контроль м'яча, короткий і середній пас», - розповів президент клубу.
Він додав: «Слухайте, Шевчук прийшов до нас не з перукарні і не приймав би команду, якби не був упевнений, що впорається. Вони з Ротанем вселили цю впевненість і в мене. Що ж, залишилося стежити за результатами».
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