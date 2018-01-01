5 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 5 жовтня, день народження відзначає доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління, голова Волинської обласної громадської організації «Гендерний центр» Оксана Ярош (на фото).
Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук , боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.
5 жовтня 1931 року – народився Високопреосвященнійший Яків (1931-2004 рр.), митрополит Луцький і Волинський (в миру Іван Дмитрович Панчук).
5 жовтня відзначають День працівників карного розшуку.
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Також особисте свято у солістки Державного академічного Волинського народного хору, заслуженої артистки України Валентини Козачук , боксерки, заслуженого майстра спорту України Тетяни Коб, фотографа Віктора Петрука, ведучого Микити Чибаря, громадської активістки Орисі Харитонюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає багато усмішок, любові, здоров’я, радості й достатку.
5 жовтня 1931 року – народився Високопреосвященнійший Яків (1931-2004 рр.), митрополит Луцький і Волинський (в миру Іван Дмитрович Панчук).
5 жовтня відзначають День працівників карного розшуку.
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