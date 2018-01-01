На ДКП «Луцьктепло» заявили, що опалення 15 жовтня можуть і не включити
Сьогодні, 00:10
Наразі немає підстав стверджувати, що опалювальний сезон у Луцьку розпочнеться саме 15 жовтня.
Про це в ефірі на телеканалі UA: Волинь заявив заступник директора ДКП «Луцьктепло» з комерційних питань Віктор Мельник.
Уряд ухвалив рішення з 15 жовтня розпочати опалювальний сезон. Тож у Мельника поцікавилися, коли розпочнуть подачу тепла у Луцьку.
«Початком опалювального сезону вважається період, коли середньодобова температура протягом трьох діб становить нижче 8 градусів. Так само і завершується опалювальний сезон», - зазначив Мельник.
Представник ДКП «Луцьктепло» підкреслив, що підставою для початку опалювального сезону є рішення виконкому Луцької міськради.
«Така дата, як 15 жовтня, вона встановлена, щоб унормувати продовженість опалювального сезону, але вона не є сталою. У нас є періоди, коли ми починали опалювальний сезон наприкінці вересня чи наприкінці жовтня», - сказав він.
«Ми не прив’язуємося до конкретного числа, тому що Україна – великий регіон. І навіть якщо прем’єр-міністр каже про 15 жовтня, все таки він каже, що це рішення має бути місцевих органів», - розповів Мельник.
За його словами, хоча було різке похолодання, але підстав починати опалювальний сезон не було – температура нижче 8 градусів не опустилася.
«Ми не можемо назвати (дату початку опалювального сезону, - ред..). Бо коли ми дивимося прогнози погоди далі, ми бачимо і 20 градусів, 18 градусів. Тобто немає підстав сьогодні говорити, що опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня», - заявив він.
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Про це в ефірі на телеканалі UA: Волинь заявив заступник директора ДКП «Луцьктепло» з комерційних питань Віктор Мельник.
Уряд ухвалив рішення з 15 жовтня розпочати опалювальний сезон. Тож у Мельника поцікавилися, коли розпочнуть подачу тепла у Луцьку.
«Початком опалювального сезону вважається період, коли середньодобова температура протягом трьох діб становить нижче 8 градусів. Так само і завершується опалювальний сезон», - зазначив Мельник.
Представник ДКП «Луцьктепло» підкреслив, що підставою для початку опалювального сезону є рішення виконкому Луцької міськради.
«Така дата, як 15 жовтня, вона встановлена, щоб унормувати продовженість опалювального сезону, але вона не є сталою. У нас є періоди, коли ми починали опалювальний сезон наприкінці вересня чи наприкінці жовтня», - сказав він.
«Ми не прив’язуємося до конкретного числа, тому що Україна – великий регіон. І навіть якщо прем’єр-міністр каже про 15 жовтня, все таки він каже, що це рішення має бути місцевих органів», - розповів Мельник.
За його словами, хоча було різке похолодання, але підстав починати опалювальний сезон не було – температура нижче 8 градусів не опустилася.
«Ми не можемо назвати (дату початку опалювального сезону, - ред..). Бо коли ми дивимося прогнози погоди далі, ми бачимо і 20 градусів, 18 градусів. Тобто немає підстав сьогодні говорити, що опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня», - заявив він.
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