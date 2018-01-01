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Контрабанду з Волині до Польщі перекидали дроном. ФОТО

Контрабанду з Волині до Польщі перекидали дроном. ФОТО
Польські прикордонники «вполювали» безпілотний літальний апарат, яким до Польщі постачали з Волині контрабандні сигарети.

Про це повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.

Польські прикордонники «спіймали» дрон, яким контрабандисти намагалися перевезти сигарети, за якихось 20 метрів від кордону по річці Західний Буг неподалік Дорогуська.

Вантаж безпілотника був загорнутий у чорну фольгу.

У коробці виявили 688 пачок сигарет різних марок без польських торговельних марок. Вартість контрабанди оцінюють в 10 тисяч злотих.

Контрабанду з Волині до Польщі перекидали дроном. ФОТО
Контрабанду з Волині до Польщі перекидали дроном. ФОТО
Контрабанду з Волині до Польщі перекидали дроном. ФОТО

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Теги: контрабанда, Волинь
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