Контрабанду з Волині до Польщі перекидали дроном. ФОТО
Сьогодні, 05:39
Польські прикордонники «вполювали» безпілотний літальний апарат, яким до Польщі постачали з Волині контрабандні сигарети.
Про це повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.
Польські прикордонники «спіймали» дрон, яким контрабандисти намагалися перевезти сигарети, за якихось 20 метрів від кордону по річці Західний Буг неподалік Дорогуська.
Вантаж безпілотника був загорнутий у чорну фольгу.
У коробці виявили 688 пачок сигарет різних марок без польських торговельних марок. Вартість контрабанди оцінюють в 10 тисяч злотих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.
Польські прикордонники «спіймали» дрон, яким контрабандисти намагалися перевезти сигарети, за якихось 20 метрів від кордону по річці Західний Буг неподалік Дорогуська.
Вантаж безпілотника був загорнутий у чорну фольгу.
У коробці виявили 688 пачок сигарет різних марок без польських торговельних марок. Вартість контрабанди оцінюють в 10 тисяч злотих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Контрабанду з Волині до Польщі перекидали дроном. ФОТО
Сьогодні, 05:39
У місті на Волині зросли тарифи на тепло і гарячу воду
Сьогодні, 04:48
Під дитячий плач шахраї видурили у лучанки 1000 гривень
Сьогодні, 04:01
Сказали, як виглядатиме головна ялинка України
Сьогодні, 03:22
Авто з кортежу польського президента збило дитину
Сьогодні, 02:08