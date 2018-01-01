Контрабанду з Волині до Польщі перекидали дроном. ФОТО





Про це повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.



Польські прикордонники «спіймали» дрон, яким контрабандисти намагалися перевезти сигарети, за якихось 20 метрів від кордону по річці Західний Буг неподалік Дорогуська.



Вантаж безпілотника був загорнутий у чорну фольгу.



У коробці виявили 688 пачок сигарет різних марок без польських торговельних марок. Вартість контрабанди оцінюють в 10 тисяч злотих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські прикордонники «вполювали» безпілотний літальний апарат, яким до Польщі постачали з Волині контрабандні сигарети.Про це повідомили у Прикордонній варті Республіки Польща.Польські прикордонники «спіймали» дрон, яким контрабандисти намагалися перевезти сигарети, за якихось 20 метрів від кордону по річці Західний Буг неподалік Дорогуська.Вантаж безпілотника був загорнутий у чорну фольгу.У коробці виявили 688 пачок сигарет різних марок без польських торговельних марок. Вартість контрабанди оцінюють в 10 тисяч злотих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію