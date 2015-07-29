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«Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО

«Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО
Представники групи “Захід” народної спілки Німеччини розкопують захоронення німецьких солдат, яке знайшли у Ковелі.

На сьогодні із землі підняли 233 останки солдат і офіцерів вермахту, які загинули в боях за Ковель. За інформацією, у братській могилі захоронено 427 вояків, - повідомили у ковельській мерії.

Керівник групи Мирон Старко розповідає, що на це масове захоронення солдатів на території школи мистецтв пошуковців вивели німецькі архіви. Саме вони свідчать: в будівлі готелю “Ковельчанка” на початку 1944-го року діяв військовий госпіталь, а сусідня вулиця Леонтовича мала назву Лазаретна.

Крім того, є схема братської могили та відомі всі 427 імен вояків. Мирон Володимирович каже, що це були молоді хлопці від 20 до 30 років. Про це свідчать їх рештки і половинки ідентифікаційних жетонів.

“На них позначена група крові, номер жетона та військовий підрозділ. Була ще нижня половинка, яку носили або на грудях, або в кишені. Коли його ховали, офіцер, який керував захороненням, нижню половинку жетона відламували. Наше завдання - відшукати останки цього солдата і відповідно - другу половинку цього жетону.. Уже також знайдено близько 10 обручок. На них вигравійовано дату реєстрації шлюбу та ініціали подружжя”, - описує роботу своєї групи її керівник.

Пошуковець, який уже понад десять років займається ексгумацією могил німецьких вояків, стверджує, що це захоронення не є типовим для військ вермахту.

“Німці зазвичай не робили братських могил. Напевно, тоді їм було не до таких поховань: не вистачало ні часу, ні сил...”, - розмірковує Мирон Старко.

За Ковель велись важкі бої. Місто було в облозі майже півроку. Тоді загинуло тисячі українських та німецьких солдат і офіцерів.

За архівними матеріалами понад 3300 німецьких вояків захоронені саме в Ковелі. І групі німецької народної спілки “Захід” вдалося відшукати останки 90 солдатів, доки не почали пошукові роботи на території школи мистецтв.

Після ексгумації останки перепоховають на військовому цвинтарі в селі Потеличі Жовківського району Львівської області.

«Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО
«Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО
«Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО
«Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО
«Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО

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Теги: Ковель, захоронення, Німеччина, солдати
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