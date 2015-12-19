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Другокласники з луцької школи зворушили вчительку несподіваним подарунком. ВІДЕО

Другокласники з луцької школи зворушили вчительку несподіваним подарунком. ВІДЕО
Учні луцької школи №20 зворушливо привітали учительку з професійним святом.

Про це у Facebook написала Наталія Гуркіна.

"Як приємно коли День Вчителя стає спільним приємним святом для всього класу! 2-Г Луцької ЗОШ № 20 привітав свою першу вчительку Мирончук Ірину Олександрівну! Кожна дитина подарувала від себе троянду любові і поваги. У результаті - вийшов великий, гарний букет! <3 А ще діти подарували.. КОНВЕРТ!))))))))) У ньому магніт з фотографією 2-Гкласу та вірш! Педагог - це інтелігенція і мені приємно, що діти та батьки 2-Г класу це розуміють!" - йдеться у повідомленні.



Другокласники з луцької школи зворушили вчительку несподіваним подарунком. ВІДЕО

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Теги: день вчителя, привітання, діти
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