Другокласники з луцької школи зворушили вчительку несподіваним подарунком. ВІДЕО

Учні луцької школи №20 зворушливо привітали учительку з професійним святом.Про це у Facebook написала"Як приємно коли День Вчителя стає спільним приємним святом для всього класу! 2-Г Луцької ЗОШ № 20 привітав свою першу вчительку Мирончук Ірину Олександрівну! Кожна дитина подарувала від себе троянду любові і поваги. У результаті - вийшов великий, гарний букет! <3 А ще діти подарували.. КОНВЕРТ!))))))))) У ньому магніт з фотографією 2-Гкласу та вірш! Педагог - це інтелігенція і мені приємно, що діти та батьки 2-Г класу це розуміють!" - йдеться у повідомленні.