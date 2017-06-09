Луцький депутат тікав від поліції на мотоциклі, який розшукує Інтерпол

У Луцьку поліція влаштувала погоню за мотоциклістом, який порушував правила дорожнього руху. Чоловіка затримали на території спорткомплексу Луцького національного технічного університету.Про цестало відомо з власних джерел.У прес-службі патрульної поліції такий факт підтвердили. Поліцейським повідомили, що чоловік на мотоциклі Kawasaki дуже швидко рухається містом і порушує правила дорожнього руху. Тож горе-мотоцикліста намагалися виявити та зупинити.Однак наздоганяти його поліцейським довелося аж від вулиці Глушець до вулиці Станіславського, де мотоцикліста затримали, вже коли він пересувався пішки.У поліції також зазначили, що мотоцикліст був тверезим й сказав, що «взяв мотоцикл покататися». Відомо, що транспортний засіб розшукує Інтерпол. На порушника склали 2 протоколи і 4 постанови. Зокрема, за те, що не зупинився на вимогу поліцейських, не пропускав пішоходів, їхав на червоне світло, створював аварійні ситуації.Із власних джерел це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.