Луцький депутат тікав від поліції на мотоциклі, який розшукує Інтерпол
Сьогодні, 18:17
У Луцьку поліція влаштувала погоню за мотоциклістом, який порушував правила дорожнього руху. Чоловіка затримали на території спорткомплексу Луцького національного технічного університету.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У прес-службі патрульної поліції такий факт підтвердили. Поліцейським повідомили, що чоловік на мотоциклі Kawasaki дуже швидко рухається містом і порушує правила дорожнього руху. Тож горе-мотоцикліста намагалися виявити та зупинити.
Однак наздоганяти його поліцейським довелося аж від вулиці Глушець до вулиці Станіславського, де мотоцикліста затримали, вже коли він пересувався пішки.
У поліції також зазначили, що мотоцикліст був тверезим й сказав, що «взяв мотоцикл покататися». Відомо, що транспортний засіб розшукує Інтерпол. На порушника склали 2 протоколи і 4 постанови. Зокрема, за те, що не зупинився на вимогу поліцейських, не пропускав пішоходів, їхав на червоне світло, створював аварійні ситуації.
Із власних джерел це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.
Зображення ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У прес-службі патрульної поліції такий факт підтвердили. Поліцейським повідомили, що чоловік на мотоциклі Kawasaki дуже швидко рухається містом і порушує правила дорожнього руху. Тож горе-мотоцикліста намагалися виявити та зупинити.
Однак наздоганяти його поліцейським довелося аж від вулиці Глушець до вулиці Станіславського, де мотоцикліста затримали, вже коли він пересувався пішки.
У поліції також зазначили, що мотоцикліст був тверезим й сказав, що «взяв мотоцикл покататися». Відомо, що транспортний засіб розшукує Інтерпол. На порушника склали 2 протоколи і 4 постанови. Зокрема, за те, що не зупинився на вимогу поліцейських, не пропускав пішоходів, їхав на червоне світло, створював аварійні ситуації.
Із власних джерел це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.
Зображення ілюстративне
Передрук заборонений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А чому ви про мотоцикл у розшуку нічого мені не інкримінуєте?
То Авраменко вкрав той мотоцикл чи що?
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