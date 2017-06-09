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Луцький депутат тікав від поліції на мотоциклі, який розшукує Інтерпол

Луцький депутат тікав від поліції на мотоциклі, який розшукує Інтерпол
У Луцьку поліція влаштувала погоню за мотоциклістом, який порушував правила дорожнього руху. Чоловіка затримали на території спорткомплексу Луцького національного технічного університету.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У прес-службі патрульної поліції такий факт підтвердили. Поліцейським повідомили, що чоловік на мотоциклі Kawasaki дуже швидко рухається містом і порушує правила дорожнього руху. Тож горе-мотоцикліста намагалися виявити та зупинити.

Однак наздоганяти його поліцейським довелося аж від вулиці Глушець до вулиці Станіславського, де мотоцикліста затримали, вже коли він пересувався пішки.

У поліції також зазначили, що мотоцикліст був тверезим й сказав, що «взяв мотоцикл покататися». Відомо, що транспортний засіб розшукує Інтерпол. На порушника склали 2 протоколи і 4 постанови. Зокрема, за те, що не зупинився на вимогу поліцейських, не пропускав пішоходів, їхав на червоне світло, створював аварійні ситуації.

Із власних джерел це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.

Зображення ілюстративне

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Теги: мотоцикліст, погоня, Луцьк, Андрій Авраменко
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Коментарі 2
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А чому ви про мотоцикл у розшуку нічого мені не інкримінуєте?
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То Авраменко вкрав той мотоцикл чи що?
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