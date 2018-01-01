Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО
Сьогодні, 21:37
На Волині перебувала делегація польських науковців з Науково-дослідного інституту лісового господарства. Польські науковці прибули на Волинь із метою вивчення досвіду вирощування дерев та збереження лісових генетичних ресурсів.
Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
У рамках візиту польські науковці відвідали Лісівничий молодіжний центр, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», ознайомилися з досвідом роботи державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» та оглянули ділянку випробних культур у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».
Польські колеги недаремно зацікавилися напрацюваннями Волині. Адже робота у напрямку вирощення дерев із покращеними генетичними властивостями на Волині ведеться ще з 1975 року. Поляки теж свого часу проводили таку роботу, але потім її припинили і нині активно відновлюють.
Перша зустріч та обмін думками польських та волинських науковців відбулася у СНУ імені Лесі Українки, звідки, власне, й розпочалася співпраця.
Продовжилася двостороння розмова у Лісівничому молодіжному центрі (ЛМЦ). І це недаремно. Адже саме тут студенти під керівництвом науковців та з допомогою директора ЛМЦ Валентини Юхимчук неодноразово проводили дослідні роботи.
«Польські колеги порівняли Лісівничий молодіжний центр із познанським маєтком князя Радзивілла. Наголосивши, що це – взірець ландшафтного дизайну. Не менше вразив наших польських колег і потенціал лісівників у напрямку освітньої роботи зі шкільною молоддю та підготовкою кадрів», – зазначив у підсумку Анатолій Гетьманчук.
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Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.
У рамках візиту польські науковці відвідали Лісівничий молодіжний центр, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», ознайомилися з досвідом роботи державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» та оглянули ділянку випробних культур у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».
Польські колеги недаремно зацікавилися напрацюваннями Волині. Адже робота у напрямку вирощення дерев із покращеними генетичними властивостями на Волині ведеться ще з 1975 року. Поляки теж свого часу проводили таку роботу, але потім її припинили і нині активно відновлюють.
Перша зустріч та обмін думками польських та волинських науковців відбулася у СНУ імені Лесі Українки, звідки, власне, й розпочалася співпраця.
Продовжилася двостороння розмова у Лісівничому молодіжному центрі (ЛМЦ). І це недаремно. Адже саме тут студенти під керівництвом науковців та з допомогою директора ЛМЦ Валентини Юхимчук неодноразово проводили дослідні роботи.
«Польські колеги порівняли Лісівничий молодіжний центр із познанським маєтком князя Радзивілла. Наголосивши, що це – взірець ландшафтного дизайну. Не менше вразив наших польських колег і потенціал лісівників у напрямку освітньої роботи зі шкільною молоддю та підготовкою кадрів», – зазначив у підсумку Анатолій Гетьманчук.
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