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Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО

Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО
На Волині перебувала делегація польських науковців з Науково-дослідного інституту лісового господарства. Польські науковці прибули на Волинь із метою вивчення досвіду вирощування дерев та збереження лісових генетичних ресурсів.

Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства.

У рамках візиту польські науковці відвідали Лісівничий молодіжний центр, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ», ознайомилися з досвідом роботи державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насінневий центр» та оглянули ділянку випробних культур у Сокиричівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».

Польські колеги недаремно зацікавилися напрацюваннями Волині. Адже робота у напрямку вирощення дерев із покращеними генетичними властивостями на Волині ведеться ще з 1975 року. Поляки теж свого часу проводили таку роботу, але потім її припинили і нині активно відновлюють.

Перша зустріч та обмін думками польських та волинських науковців відбулася у СНУ імені Лесі Українки, звідки, власне, й розпочалася співпраця.

Продовжилася двостороння розмова у Лісівничому молодіжному центрі (ЛМЦ). І це недаремно. Адже саме тут студенти під керівництвом науковців та з допомогою директора ЛМЦ Валентини Юхимчук неодноразово проводили дослідні роботи.

«Польські колеги порівняли Лісівничий молодіжний центр із познанським маєтком князя Радзивілла. Наголосивши, що це – взірець ландшафтного дизайну. Не менше вразив наших польських колег і потенціал лісівників у напрямку освітньої роботи зі шкільною молоддю та підготовкою кадрів», – зазначив у підсумку Анатолій Гетьманчук.

Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО
Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО
Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО
Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО
Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО
Поляки приїхали на Волинь вчитися вирощувати ліси. ФОТО

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Теги: лісівники, Волинь
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