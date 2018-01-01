Поліція прокоментувала інцидент із луцьким депутатом на краденому байку
Сьогодні, 00:01
У патрульній поліції опублікували подробиці інциденту із ВІП-байкером, який ганяв Луцьком, порушуючи правила дорожнього руху.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.
Луцькі патрульні отримали повідомлення, що «вулицею Рівненською рухається водій на мотоциклі Kawasaki, без шолома, з великою швидкістю, створюючи аварійні ситуації».
Один з екіпажів почав переслідувати транспортний засіб. Однак водій не виконував вимоги про зупинку й неодноразово порушував правила дорожнього руху, наражаючи інших на небезпеку.
Врешті, його зупинили на вулиці Львівській, а водія затримали.
41-річний керманич повідомив, що взяв мотоцикл покататись, та він йому не належить.
Інспектори також з’ясували, що цей транспортний засіб зареєстрований в базі Інтерполу як викрадений.
На чоловіка оформили протоколи і постанови за порушення.
Далі працювала слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, із власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.
Луцькі патрульні отримали повідомлення, що «вулицею Рівненською рухається водій на мотоциклі Kawasaki, без шолома, з великою швидкістю, створюючи аварійні ситуації».
Один з екіпажів почав переслідувати транспортний засіб. Однак водій не виконував вимоги про зупинку й неодноразово порушував правила дорожнього руху, наражаючи інших на небезпеку.
Врешті, його зупинили на вулиці Львівській, а водія затримали.
41-річний керманич повідомив, що взяв мотоцикл покататись, та він йому не належить.
Інспектори також з’ясували, що цей транспортний засіб зареєстрований в базі Інтерполу як викрадений.
На чоловіка оформили протоколи і постанови за порушення.
Далі працювала слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, із власних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради Андрій Авраменко. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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