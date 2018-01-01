Поліція прокоментувала інцидент із луцьким депутатом на краденому байку

У патрульній поліції опублікували подробиці, який ганяв Луцьком, порушуючи правила дорожнього руху.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у Facebook.Луцькі патрульні отримали повідомлення, що «вулицею Рівненською рухається водій на мотоциклі Kawasaki, без шолома, з великою швидкістю, створюючи аварійні ситуації».Один з екіпажів почав переслідувати транспортний засіб. Однак водій не виконував вимоги про зупинку й неодноразово порушував правила дорожнього руху, наражаючи інших на небезпеку.Врешті, його зупинили на вулиці Львівській, а водія затримали.41-річний керманич повідомив, що взяв мотоцикл покататись, та він йому не належить.Інспектори також з’ясували, що цей транспортний засіб зареєстрований в базі Інтерполу як викрадений.На чоловіка оформили протоколи і постанови за порушення.Далі працювала слідчо-оперативна група.Нагадаємо, із власних джерелстало відомо, що горе-мотоциклістом виявився депутат Луцької міської ради. Таку інформацію журналістам підтвердили декілька джерел. Сам депутат, навіть не дослухавши питання, заперечив будь-які інциденти з поліцією.