Старосту волинського села впіймали на хабарі, – ЗМІ





Про це пише



Нагадаємо, 6 тисяч гривень п



Із власних джерел інтернет-виданню «БУГ» стало відомо, що посадовцем виявився староста по Заболотцівському округу (села Заболотці та Біличі), колишній шахтар Олександр Цибуховський.



Наразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди службовою особою.



Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від п’яти до десяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посадовцем, якого 5 жовтня впіймали на хабарі, виявився староста села в Іваничівському районі.Про це пише БУГ Нагадаємо, 6 тисяч гривень п редставник влади отримав від волинянина за можливість вивезення руди із терикону недіючої шахти.Із власних джерел інтернет-виданню «БУГ» стало відомо, що посадовцем виявився староста по Заболотцівському округу (села Заболотці та Біличі), колишній шахтарНаразі за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Мова йде про одержання неправомірної вигоди службовою особою.Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від п’яти до десяти років.

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