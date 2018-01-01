Волинське селище на невідомих фото 80-річної давнини
Сьогодні, 15:45
У колекції Нью-Йоркської бібліотеки знаходиться багато цікавих раритетних видань, які надавно оцифровані й стали доступні загалу.
У фондах бібліотеки недавно вдалось натрапити на світлини мешканців селища Ратне, які датуються 1920-1930-ми роками. На переважній більшості фото - населення, яке проживало в Ратному до Другої світової війни.
Світлини є цінними, адже дивлячись на них можна уявити якими були мешканці Ратне 80 років тому, як одягались, які мали зачіски, чим займались. На фото можемо побачити як українське та єврейське населення селища.
Джерело фото: https://digitalcollections.nypl.org
Передрук заборонений.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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У фондах бібліотеки недавно вдалось натрапити на світлини мешканців селища Ратне, які датуються 1920-1930-ми роками. На переважній більшості фото - населення, яке проживало в Ратному до Другої світової війни.
Світлини є цінними, адже дивлячись на них можна уявити якими були мешканці Ратне 80 років тому, як одягались, які мали зачіски, чим займались. На фото можемо побачити як українське та єврейське населення селища.
Джерело фото: https://digitalcollections.nypl.org
Передрук заборонений.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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