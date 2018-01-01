Волинський волонтер знайшов велетенського гриба. ФОТО

Олександр Калюжний знайшов у лісі гриба, який "потягнув" на 1,302 кг.



Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.



Чоловік виклав фото гриба-гіганта. "Вполювати" такого боровика вдалося у лісах Старовижівсьокго району - біля озера Солинка, що розташоване поблизу села Кримне.



"Якось так", - підписав Калюжний фото.



Натомість у коментарях користувачі активно цікавляться точними координатами грибних місць.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський волонтер, очільник громадського формування "БУГ"знайшов у лісі гриба, який "потягнув" на 1,302 кг.Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.Чоловік виклав фото гриба-гіганта. "Вполювати" такого боровика вдалося у лісах Старовижівсьокго району - біля озера Солинка, що розташоване поблизу села Кримне."Якось так", - підписав Калюжний фото.Натомість у коментарях користувачі активно цікавляться точними координатами грибних місць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію