Волинський волонтер знайшов велетенського гриба. ФОТО
07 жовтень, 23:11
Волинський волонтер, очільник громадського формування "БУГ" Олександр Калюжний знайшов у лісі гриба, який "потягнув" на 1,302 кг.
Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Чоловік виклав фото гриба-гіганта. "Вполювати" такого боровика вдалося у лісах Старовижівсьокго району - біля озера Солинка, що розташоване поблизу села Кримне.
"Якось так", - підписав Калюжний фото.
Натомість у коментарях користувачі активно цікавляться точними координатами грибних місць.
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Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Чоловік виклав фото гриба-гіганта. "Вполювати" такого боровика вдалося у лісах Старовижівсьокго району - біля озера Солинка, що розташоване поблизу села Кримне.
"Якось так", - підписав Калюжний фото.
Натомість у коментарях користувачі активно цікавляться точними координатами грибних місць.
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