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Волинський волонтер знайшов велетенського гриба. ФОТО

Волинський волонтер знайшов велетенського гриба. ФОТО
Волинський волонтер, очільник громадського формування "БУГ" Олександр Калюжний знайшов у лісі гриба, який "потягнув" на 1,302 кг.

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

Чоловік виклав фото гриба-гіганта. "Вполювати" такого боровика вдалося у лісах Старовижівсьокго району - біля озера Солинка, що розташоване поблизу села Кримне.

"Якось так", - підписав Калюжний фото.

Натомість у коментарях користувачі активно цікавляться точними координатами грибних місць.
Волинський волонтер знайшов велетенського гриба. ФОТО
Волинський волонтер знайшов велетенського гриба. ФОТО

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Теги: гриб, тихе полювання, ліс
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