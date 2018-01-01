Естафета добра: Савченко закликає провести бал для людей з інвалідністю в інших областях

Олександр Савченко передав колегам з інших областей естафету добра з пропозицією провести бал за участю дітей та людей з інвалідністю.



Нагадаємо, що такий



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Зокрема, він вважає, що кожен керівник найвищої виконавчої гілки влади в області повинен підтримати ініціативу дружини Президента України Марини Порошенко та залучати дітей з інвалідністю в усі галузі суспільного життя в Україні.



За словами голови ОДА, відкриття інклюзивно-ресурсних центрів – це великий прорив для України, який ще більше наближає її до Європи.

Кожен керівник області може зробити більше для людей з інвалідністю, аніж того вимагають нормативні документи державних органів влади.



Тому Олександр Савченко закликає організувати бали по всій Україні:



"Працюю на Волині вже півроку. І можу впевнено сказати, що найпотужніші почуття пережив, коли дивився як танцювали діти. Це було надзвичайно! Більше 100 дітей та підлітків з інвалідністю виконали полонез та мазурку. А волинські Герої-Кіборги закружляли у вальсі з дівчатами на візках. Без сумніву, такі заходи необхідні. Тому хочу передати цю Естафету добра своїм колегам – головам обласних державних адміністрацій України. Ми робили це вперше. Можливо, у нас були помилки. Нехай Вам вдасться зробити ще краще!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної державної адміністраціїпередав колегам з інших областей естафету добра з пропозицією провести бал за участю дітей та людей з інвалідністю.Нагадаємо, що такий «Осінній бал 2018» пройшов і на Волині 28 вересня, - інформує прес-служба Волинської ОДА.Зокрема, він вважає, що кожен керівник найвищої виконавчої гілки влади в області повинен підтримати ініціативу дружини Президента Українита залучати дітей з інвалідністю в усі галузі суспільного життя в Україні.За словами голови ОДА, відкриття інклюзивно-ресурсних центрів – це великий прорив для України, який ще більше наближає її до Європи.Кожен керівник області може зробити більше для людей з інвалідністю, аніж того вимагають нормативні документи державних органів влади.Тому Олександр Савченко закликає організувати бали по всій Україні:"Працюю на Волині вже півроку. І можу впевнено сказати, що найпотужніші почуття пережив, коли дивився як танцювали діти. Це було надзвичайно! Більше 100 дітей та підлітків з інвалідністю виконали полонез та мазурку. А волинські Герої-Кіборги закружляли у вальсі з дівчатами на візках. Без сумніву, такі заходи необхідні. Тому хочу передати цю Естафету добра своїм колегам – головам обласних державних адміністрацій України. Ми робили це вперше. Можливо, у нас були помилки. Нехай Вам вдасться зробити ще краще!

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