Естафета добра: Савченко закликає провести бал для людей з інвалідністю в інших областях
Сьогодні, 10:06
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко передав колегам з інших областей естафету добра з пропозицією провести бал за участю дітей та людей з інвалідністю.
Нагадаємо, що такий «Осінній бал 2018» пройшов і на Волині 28 вересня, - інформує прес-служба Волинської ОДА.
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Зокрема, він вважає, що кожен керівник найвищої виконавчої гілки влади в області повинен підтримати ініціативу дружини Президента України Марини Порошенко та залучати дітей з інвалідністю в усі галузі суспільного життя в Україні.
За словами голови ОДА, відкриття інклюзивно-ресурсних центрів – це великий прорив для України, який ще більше наближає її до Європи.
Кожен керівник області може зробити більше для людей з інвалідністю, аніж того вимагають нормативні документи державних органів влади.
Тому Олександр Савченко закликає організувати бали по всій Україні:
"Працюю на Волині вже півроку. І можу впевнено сказати, що найпотужніші почуття пережив, коли дивився як танцювали діти. Це було надзвичайно! Більше 100 дітей та підлітків з інвалідністю виконали полонез та мазурку. А волинські Герої-Кіборги закружляли у вальсі з дівчатами на візках. Без сумніву, такі заходи необхідні. Тому хочу передати цю Естафету добра своїм колегам – головам обласних державних адміністрацій України. Ми робили це вперше. Можливо, у нас були помилки. Нехай Вам вдасться зробити ще краще!
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Нагадаємо, що такий «Осінній бал 2018» пройшов і на Волині 28 вересня, - інформує прес-служба Волинської ОДА.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: Свято з душею: у Луцьку відбувся «Осінній бал». ФОТО
Зокрема, він вважає, що кожен керівник найвищої виконавчої гілки влади в області повинен підтримати ініціативу дружини Президента України Марини Порошенко та залучати дітей з інвалідністю в усі галузі суспільного життя в Україні.
За словами голови ОДА, відкриття інклюзивно-ресурсних центрів – це великий прорив для України, який ще більше наближає її до Європи.
Кожен керівник області може зробити більше для людей з інвалідністю, аніж того вимагають нормативні документи державних органів влади.
Тому Олександр Савченко закликає організувати бали по всій Україні:
"Працюю на Волині вже півроку. І можу впевнено сказати, що найпотужніші почуття пережив, коли дивився як танцювали діти. Це було надзвичайно! Більше 100 дітей та підлітків з інвалідністю виконали полонез та мазурку. А волинські Герої-Кіборги закружляли у вальсі з дівчатами на візках. Без сумніву, такі заходи необхідні. Тому хочу передати цю Естафету добра своїм колегам – головам обласних державних адміністрацій України. Ми робили це вперше. Можливо, у нас були помилки. Нехай Вам вдасться зробити ще краще!
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