Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон
Сьогодні, 14:50
Працівники ветеринарної служби на Волині вибирають роботу за кордоном через низький рівень зарплат на Батьківщині. Окрім того, середній вік працівників галузі у регіоні - 55 років.
Про це в інтерв'ю Інфомаційному агентству "ВолиньPost" розповів очільник Держпродспоживслжби на Волині Богдан Лозинський.
За словами посадовця, порівняно із минулим роком, ситуація із фінансуванням дещо покращилася - тепер його виділяють із держбюджету та без затримок. Для порівняння – із обласного бюджету минулоріч виділили 24 млн грн, а цього року із держбюджету – 31 млн грн для області.
"На 2019 рік у держбюджеті знову планують 1,2 млрд. Та якщо врахувати, що середня зарплата близько 4 тисяч гривень… У нас останніми роками молоді спеціалісти не приходять, за 5 років прийшли хіба зо п’ять людей у головне управління. У лікарнях та лабораторіях середній вік працівників 55 років, служба дуже старіє, а молодь не йде через низьку плату", - розповів посадовець.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: КЕРІВНИК ДЕРЖПРОДСРОЖИВСЛУЖБИ НА ВОЛИНІ ПРО ЧУМУ СВИНЕЙ, ШТРАФИ ТА ВІДТІК КАДРІВ ЗА КОРДОН
"Молоді фахівці після завершення вишів їдуть за кордон, бо поляки вже з десяток років пропонують дуже хороші гроші та ще й автомобіль і житло. Переламати цю ситуацію можна виключно через підвищення зарплати. Навіть логічно припустити – за часи незалежності кількість працівників ветлікарень і лабораторій скоротили в 10 разів, а заробітна плата не зросла пропорційно", - додав Лозинський.
За його словами, у Держпродспоживслужбі теж відчувають нестачу кадрів - в управлінні контролю за дотриманням санітарного законодавства половина вакансій вільна. В управлінні безпечності - 50 вільних місць зі 122 місць штату, хоч зарплата тут значно вища, ніж у ветеринарів.
Нагадаємо, також посадовець розповів про "європеревірку" щодо боротьби з африканською чумою свиней на Волині та про те, що суб'єктів господарювання, причетних до отруєнь у кафе, оштрафували на 24 тисячі гривень.
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Про це в інтерв'ю Інфомаційному агентству "ВолиньPost" розповів очільник Держпродспоживслжби на Волині Богдан Лозинський.
За словами посадовця, порівняно із минулим роком, ситуація із фінансуванням дещо покращилася - тепер його виділяють із держбюджету та без затримок. Для порівняння – із обласного бюджету минулоріч виділили 24 млн грн, а цього року із держбюджету – 31 млн грн для області.
"На 2019 рік у держбюджеті знову планують 1,2 млрд. Та якщо врахувати, що середня зарплата близько 4 тисяч гривень… У нас останніми роками молоді спеціалісти не приходять, за 5 років прийшли хіба зо п’ять людей у головне управління. У лікарнях та лабораторіях середній вік працівників 55 років, служба дуже старіє, а молодь не йде через низьку плату", - розповів посадовець.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: КЕРІВНИК ДЕРЖПРОДСРОЖИВСЛУЖБИ НА ВОЛИНІ ПРО ЧУМУ СВИНЕЙ, ШТРАФИ ТА ВІДТІК КАДРІВ ЗА КОРДОН
"Молоді фахівці після завершення вишів їдуть за кордон, бо поляки вже з десяток років пропонують дуже хороші гроші та ще й автомобіль і житло. Переламати цю ситуацію можна виключно через підвищення зарплати. Навіть логічно припустити – за часи незалежності кількість працівників ветлікарень і лабораторій скоротили в 10 разів, а заробітна плата не зросла пропорційно", - додав Лозинський.
За його словами, у Держпродспоживслужбі теж відчувають нестачу кадрів - в управлінні контролю за дотриманням санітарного законодавства половина вакансій вільна. В управлінні безпечності - 50 вільних місць зі 122 місць штату, хоч зарплата тут значно вища, ніж у ветеринарів.
Нагадаємо, також посадовець розповів про "європеревірку" щодо боротьби з африканською чумою свиней на Волині та про те, що суб'єктів господарювання, причетних до отруєнь у кафе, оштрафували на 24 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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