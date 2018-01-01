Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон

Працівники ветеринарної служби на Волині вибирають роботу за кордоном через низький рівень зарплат на Батьківщині. Окрім того, середній вік працівників галузі у регіоні - 55 років.Про це в інтерв'юрозповів очільник Держпродспоживслжби на ВолиніЗа словами посадовця, порівняно із минулим роком, ситуація із фінансуванням дещо покращилася - тепер його виділяють із держбюджету та без затримок. Для порівняння – із обласного бюджету минулоріч виділили 24 млн грн, а цього року із держбюджету – 31 млн грн для області."На 2019 рік у держбюджеті знову планують 1,2 млрд. Та якщо врахувати, що середня зарплата близько 4 тисяч гривень… У нас останніми роками молоді спеціалісти не приходять, за 5 років прийшли хіба зо п’ять людей у головне управління. У лікарнях та лабораторіях середній вік працівників 55 років, служба дуже старіє, а молодь не йде через низьку плату", - розповів посадовець."Молоді фахівці після завершення вишів їдуть за кордон, бо поляки вже з десяток років пропонують дуже хороші гроші та ще й автомобіль і житло. Переламати цю ситуацію можна виключно через підвищення зарплати. Навіть логічно припустити – за часи незалежності кількість працівників ветлікарень і лабораторій скоротили в 10 разів, а заробітна плата не зросла пропорційно", - додав Лозинський.За його словами, у Держпродспоживслужбі теж відчувають нестачу кадрів - в управлінні контролю за дотриманням санітарного законодавства половина вакансій вільна. В управлінні безпечності - 50 вільних місць зі 122 місць штату, хоч зарплата тут значно вища, ніж у ветеринарів.Нагадаємо, також посадовець розповів прощодо боротьби з африканською чумою свиней на Волині та про те, що суб'єктів господарювання,, оштрафували на 24 тисячі гривень.