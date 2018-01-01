вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон

Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон
Працівники ветеринарної служби на Волині вибирають роботу за кордоном через низький рівень зарплат на Батьківщині. Окрім того, середній вік працівників галузі у регіоні - 55 років.

Про це в інтерв'ю Інфомаційному агентству "ВолиньPost" розповів очільник Держпродспоживслжби на Волині Богдан Лозинський.

За словами посадовця, порівняно із минулим роком, ситуація із фінансуванням дещо покращилася - тепер його виділяють із держбюджету та без затримок. Для порівняння – із обласного бюджету минулоріч виділили 24 млн грн, а цього року із держбюджету – 31 млн грн для області.

"На 2019 рік у держбюджеті знову планують 1,2 млрд. Та якщо врахувати, що середня зарплата близько 4 тисяч гривень… У нас останніми роками молоді спеціалісти не приходять, за 5 років прийшли хіба зо п’ять людей у головне управління. У лікарнях та лабораторіях середній вік працівників 55 років, служба дуже старіє, а молодь не йде через низьку плату", - розповів посадовець.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: КЕРІВНИК ДЕРЖПРОДСРОЖИВСЛУЖБИ НА ВОЛИНІ ПРО ЧУМУ СВИНЕЙ, ШТРАФИ ТА ВІДТІК КАДРІВ ЗА КОРДОН

"Молоді фахівці після завершення вишів їдуть за кордон, бо поляки вже з десяток років пропонують дуже хороші гроші та ще й автомобіль і житло. Переламати цю ситуацію можна виключно через підвищення зарплати. Навіть логічно припустити – за часи незалежності кількість працівників ветлікарень і лабораторій скоротили в 10 разів, а заробітна плата не зросла пропорційно", - додав Лозинський.

За його словами, у Держпродспоживслужбі теж відчувають нестачу кадрів - в управлінні контролю за дотриманням санітарного законодавства половина вакансій вільна. В управлінні безпечності - 50 вільних місць зі 122 місць штату, хоч зарплата тут значно вища, ніж у ветеринарів.

Нагадаємо, також посадовець розповів про "європеревірку" щодо боротьби з африканською чумою свиней на Волині та про те, що суб'єктів господарювання, причетних до отруєнь у кафе, оштрафували на 24 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ветеринарна служба, зарплата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
Сьогодні, 15:22
На Донеччині у будинку знайшли мертву жінку та поранену дитину
Сьогодні, 15:04
Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон
Сьогодні, 14:50
Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:24
У Карпатах помер турист, який піднімався на гору
Сьогодні, 14:23
Схожі новини
Волинським медикам додатково дали майже 30 мільйонів на зарплати Волинським медикам додатково дали майже 30 мільйонів на зарплати
04 жовтень, 12:44
Кому на Волині платять найбільше Кому на Волині платять найбільше
04 жовтень, 11:51
Волинь обігнала 7 областей за рівнем зарплат Волинь обігнала 7 областей за рівнем зарплат
03 жовтень, 16:56
Волинь – в ТОПі найбагатших областей України Волинь – в ТОПі найбагатших областей України
30 вересень, 21:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перевірили якісь води: де знайшли нітрати
Сьогодні, 15:27
 0
У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
Сьогодні, 15:22
 0
На Донеччині у будинку знайшли мертву жінку та поранену дитину
Сьогодні, 15:04
 0
Розповіли, чому ветеринари з Волині «втікають» за кордон
Сьогодні, 14:50
 0
Стильні пропозиції від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:24
 0
Медіа
відео
1/8