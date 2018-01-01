Волинянин спіймав велетенську рибину. ФОТО

Володимиру.



Світлинами улову чоловік поділився з Інформаційним агентством «ВолиньPost».



Волинянину разом із друзями вдалося спіймати велетенського товстолоба.



Рибина виявилася завважки 30,2 кілограма і завдовжки ледве не з людський зріст.





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