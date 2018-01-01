вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин спіймав велетенську рибину. ФОТО

Волинянин спіймав велетенську рибину. ФОТО
Поталанило під час риболовлі мешканцеві Любешівського району Володимиру.

Світлинами улову чоловік поділився з Інформаційним агентством «ВолиньPost».

Волинянину разом із друзями вдалося спіймати велетенського товстолоба.

Рибина виявилася завважки 30,2 кілограма і завдовжки ледве не з людський зріст.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рибалка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через інцидент на кордоні з Білоруссю хотіли перевернути авто. ВІДЕО
Сьогодні, 23:16
Волинянин спіймав велетенську рибину. ФОТО
Сьогодні, 22:49
Волинську школярку визнали кращим юним автором України
Сьогодні, 22:15
«Револьверний фонд» на Волині: хто може отримати гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
Нові радари на волинських дорогах: вже попалися 37 «шумахерів»
Сьогодні, 21:46
Схожі новини
Потонув 39-річний волинянин-рибалка Потонув 39-річний волинянин-рибалка
21 серпень, 10:25
Рибалка сітями вилізла браконьєрам боком Рибалка сітями вилізла браконьєрам боком
03 травень, 22:38
Волинянину за рибалку «світить» обмеження волі Волинянину за рибалку «світить» обмеження волі
24 квітень, 05:53
Змагання з зимової риболовлі на Волині завершилися скандалом Змагання з зимової риболовлі на Волині завершилися скандалом
20 лютий, 23:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через інцидент на кордоні з Білоруссю хотіли перевернути авто. ВІДЕО
Сьогодні, 23:16
 0
Волинянин спіймав велетенську рибину. ФОТО
Сьогодні, 22:49
 0
Волинську школярку визнали кращим юним автором України
Сьогодні, 22:15
 0
«Револьверний фонд» на Волині: хто може отримати гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 21:49
 0
Нові радари на волинських дорогах: вже попалися 37 «шумахерів»
Сьогодні, 21:46
 0
Медіа
відео
1/8