Волинянин спіймав велетенську рибину. ФОТО
Сьогодні, 22:49
Поталанило під час риболовлі мешканцеві Любешівського району Володимиру.
Світлинами улову чоловік поділився з Інформаційним агентством «ВолиньPost».
Волинянину разом із друзями вдалося спіймати велетенського товстолоба.
Рибина виявилася завважки 30,2 кілограма і завдовжки ледве не з людський зріст.
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Світлинами улову чоловік поділився з Інформаційним агентством «ВолиньPost».
Волинянину разом із друзями вдалося спіймати велетенського товстолоба.
Рибина виявилася завважки 30,2 кілограма і завдовжки ледве не з людський зріст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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