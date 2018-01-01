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Через коротке замикання на Волині спалахнув будинок

Через коротке замикання на Волині спалахнув будинок
У житловому будинку в селі Уховецьк Ковельського району сталася пожежа.

Про це повідомили у Ковельській РДА.

Заступник начальника Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік розповів, що внаслідок закорочення електричної мережі 7 жовтня у селі Уховецьк сталася пожежа у житловому будинку.

«Вогнем знищено перекриття, частково внутрішні стіни, речі домашнього вжитку», – повідомив він.

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Теги: пожежа, Волинь
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