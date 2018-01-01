Через коротке замикання на Волині спалахнув будинок
Сьогодні, 04:45
У житловому будинку в селі Уховецьк Ковельського району сталася пожежа.
Про це повідомили у Ковельській РДА.
Заступник начальника Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік розповів, що внаслідок закорочення електричної мережі 7 жовтня у селі Уховецьк сталася пожежа у житловому будинку.
«Вогнем знищено перекриття, частково внутрішні стіни, речі домашнього вжитку», – повідомив він.
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Про це повідомили у Ковельській РДА.
Заступник начальника Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік розповів, що внаслідок закорочення електричної мережі 7 жовтня у селі Уховецьк сталася пожежа у житловому будинку.
«Вогнем знищено перекриття, частково внутрішні стіни, речі домашнього вжитку», – повідомив він.
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