Через коротке замикання на Волині спалахнув будинок





Про це повідомили у Ковельській РДА.



Заступник начальника Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік розповів, що внаслідок закорочення електричної мережі 7 жовтня у селі Уховецьк сталася пожежа у житловому будинку.



«Вогнем знищено перекриття, частково внутрішні стіни, речі домашнього вжитку», – повідомив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому будинку в селі Уховецьк Ковельського району сталася пожежа.Про це повідомили у Ковельській РДА.Заступник начальника Ковельського міськрайонного відділу УДСНС України у Волинській областірозповів, що внаслідок закорочення електричної мережі 7 жовтня у селі Уховецьк сталася пожежа у житловому будинку.«Вогнем знищено перекриття, частково внутрішні стіни, речі домашнього вжитку», – повідомив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію