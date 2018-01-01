Стягнув з ліжка, а вона померла: на Волині сварка через ревнощі скінчилася смертю

На Волині чоловікові, який у ході сварки стягнув жінку з ліжка, а та вдарилася головою і померла, присудили умовне покарання.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду від 3 жовтня.Інцидент трапився 30 червня 2018 року на території Велимченської сільради Ратнівського району в пообідню пору. Чоловік з товаришем та жінка розпивали алкогольні напої.Згодом між одним з чоловіків та жінкою виник конфлікт через ревнощі. Він схопив жінку за ноги та стягнув з ліжка – жінка впала та вдарилася головою об підлогу. Внаслідок удару вона отримала закриту черепно-мозкову травму, збій мозку та низку крововиливів, від яких померла.У суді товариш по чарці обвинуваченого дав свідчення. Все відбувалося саме у його домі. Того дня, трохи почаркувавшись, чоловік та жінка посварилися та били одне одного по обличчю. Власник будинку пішов спати до сусідньої кімнати, де почув, що щось вдарилося об підлогу. Вранці 1 липня він виявив тіло жінки.Обвинувачуваний у суді свою вину визнав та розповів, що у день трагедії вони чимало випили. Відбулася сварка, він стягнув жінку за ноги із ліжка, але не бажав їй смерті не бажав. У вчиненому чоловік розкаювався.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому 4 роки позбавлення волі. Однак зрештою його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком терміном на 3 роки.