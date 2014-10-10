У Володимирі гарячу воду подаватимуть тільки 4 дні на тиждень і за графіком
Сьогодні, 19:19
У Володимирі-Волинському гарячу воду подаватимуть чотири дні на тиждень у визначені години.
Про це інформує ВолиньUA.
Так, гаряча вода подаватиметься за графіком:
– четвер, п’ятниця – з 17.00 год. до 23.30 год.
– субота, неділя – з 06.30 год. до 23.30 год.
Цілодобово працюватимуть диспетчерські служби: у ЖЕК №1 – 3-55-05, у КП «Полігон» 2-45-00 (до 18.00 год.), в УВКГ-Дільниця водопроводу – 2-73-61, дільниця водовідводу 2-06-17, у ВВПТМ «Володимирволинськтеплокомуненерго» – 2-12-85, у СРБП «Володимирліфт» – 2-15-67, міськвиконкомі – 3-57-01.
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Про це інформує ВолиньUA.
Так, гаряча вода подаватиметься за графіком:
– четвер, п’ятниця – з 17.00 год. до 23.30 год.
– субота, неділя – з 06.30 год. до 23.30 год.
Цілодобово працюватимуть диспетчерські служби: у ЖЕК №1 – 3-55-05, у КП «Полігон» 2-45-00 (до 18.00 год.), в УВКГ-Дільниця водопроводу – 2-73-61, дільниця водовідводу 2-06-17, у ВВПТМ «Володимирволинськтеплокомуненерго» – 2-12-85, у СРБП «Володимирліфт» – 2-15-67, міськвиконкомі – 3-57-01.
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