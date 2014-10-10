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У Володимирі гарячу воду подаватимуть тільки 4 дні на тиждень і за графіком

У Володимирі гарячу воду подаватимуть тільки 4 дні на тиждень і за графіком
У Володимирі-Волинському гарячу воду подаватимуть чотири дні на тиждень у визначені години.

Про це інформує ВолиньUA.

Так, гаряча вода подаватиметься за графіком:

– четвер, п’ятниця – з 17.00 год. до 23.30 год.

– субота, неділя – з 06.30 год. до 23.30 год.

Цілодобово працюватимуть диспетчерські служби: у ЖЕК №1 – 3-55-05, у КП «Полігон» 2-45-00 (до 18.00 год.), в УВКГ-Дільниця водопроводу – 2-73-61, дільниця водовідводу 2-06-17, у ВВПТМ «Володимирволинськтеплокомуненерго» – 2-12-85, у СРБП «Володимирліфт» – 2-15-67, міськвиконкомі – 3-57-01.

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Теги: вода, Володимир-Волинський
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