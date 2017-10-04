День захисника у Ковелі: програма заходів
Сьогодні, 20:23
У Ковелі спланували заходи до Дня захисника України, 75-ої річниці утворення УПА та Дня Українського козацтва.
Про це інформують на офіційному сайті Ковельської міської ради.
Програма заходів:
10 ЖОВТНЯ
14.00– Патріотичний конкурс «Козацькому роду – нема переводу» (Палац учнівської молоді)
11 ЖОВТНЯ
11.00 — Конкурс малюнків на військово-патріотичну тематику (станція юних техніків)
13.00 – Турнір з баскетболу серед юнаків 2004 р.н. і молодших (ЗОШ №10)
12 ЖОВТНЯ
12.00 — Воєнізований крос серед юнаків (правий берег міського водосховища)
14.15 – Панахида і покладання квітів до пам’ятників борцям за волю України та на меморіалі Слави
15.00 – Урочистості та святковий концерт з нагоди Дня захисника України, 76-ї річниці утворення УПА та Дня Українського козацтва (НД “Просвіта”)
15.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (МЦ “Спорт для всіх)
13 ЖОВТНЯ
10.00 - Турнір з футболу серед ветеранів 40 років і старших (стадіон ЗОШ №12)
10.00 – Відкритий командний чемпіонат Волині з настільного тенісу Volyn Open (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича)
11.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (МЦ “Спорт для всіх)
14 ЖОВТНЯ
10.00- Турнір з футболу серед ветеранів 40 років і старших (стадіон ЗОШ №12)
10.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (стадіон «Верес»)
10.00 - Відкритий командний чемпіонат Волині з настільного тенісу Volyn Open (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кіндратовича)
10.00 – Турнір з шахів (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича)
12.00 - Марафон патріотичної пісні та поезії (біля Палацу учнівської молоді ім. І.Франка)
13.00 – Анімаційне шоу для дітей від агенції гарного настрою «HAPPY» (біля Палацу учнівської молоді ім. І.Франка)
14.00 – «Територія козацтва» (парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки):
- спортивні змагання
- розважальний, патріотично-виховний дитячий квест
- акція «Лист солдату»
- частування кулішем
В історичному музеї відбудеться виставка патріотичних плакатів.
8-12 жовтня - патріотична військово-спортивна гра з лазертагу (ЗОШ №10 та №12, НВК №13)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на офіційному сайті Ковельської міської ради.
Програма заходів:
10 ЖОВТНЯ
14.00– Патріотичний конкурс «Козацькому роду – нема переводу» (Палац учнівської молоді)
11 ЖОВТНЯ
11.00 — Конкурс малюнків на військово-патріотичну тематику (станція юних техніків)
13.00 – Турнір з баскетболу серед юнаків 2004 р.н. і молодших (ЗОШ №10)
12 ЖОВТНЯ
12.00 — Воєнізований крос серед юнаків (правий берег міського водосховища)
14.15 – Панахида і покладання квітів до пам’ятників борцям за волю України та на меморіалі Слави
15.00 – Урочистості та святковий концерт з нагоди Дня захисника України, 76-ї річниці утворення УПА та Дня Українського козацтва (НД “Просвіта”)
15.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (МЦ “Спорт для всіх)
13 ЖОВТНЯ
10.00 - Турнір з футболу серед ветеранів 40 років і старших (стадіон ЗОШ №12)
10.00 – Відкритий командний чемпіонат Волині з настільного тенісу Volyn Open (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича)
11.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (МЦ “Спорт для всіх)
14 ЖОВТНЯ
10.00- Турнір з футболу серед ветеранів 40 років і старших (стадіон ЗОШ №12)
10.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (стадіон «Верес»)
10.00 - Відкритий командний чемпіонат Волині з настільного тенісу Volyn Open (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кіндратовича)
10.00 – Турнір з шахів (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича)
12.00 - Марафон патріотичної пісні та поезії (біля Палацу учнівської молоді ім. І.Франка)
13.00 – Анімаційне шоу для дітей від агенції гарного настрою «HAPPY» (біля Палацу учнівської молоді ім. І.Франка)
14.00 – «Територія козацтва» (парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки):
- спортивні змагання
- розважальний, патріотично-виховний дитячий квест
- акція «Лист солдату»
- частування кулішем
В історичному музеї відбудеться виставка патріотичних плакатів.
8-12 жовтня - патріотична військово-спортивна гра з лазертагу (ЗОШ №10 та №12, НВК №13)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
День захисника у Ковелі: програма заходів
Сьогодні, 20:23
Ідеальна пора: синонтик уточнила прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 20:00
У ТРЦ «ПортCity» – новий магазин «ДЕКА»*
Сьогодні, 19:40