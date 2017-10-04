День захисника у Ковелі: програма заходів

У Ковелі спланували заходи до Дня захисника України, 75-ої річниці утворення УПА та Дня Українського козацтва.Про це інформують на офіційному сайті Ковельської міської ради.10 ЖОВТНЯ14.00– Патріотичний конкурс «Козацькому роду – нема переводу» (Палац учнівської молоді)11 ЖОВТНЯ11.00 — Конкурс малюнків на військово-патріотичну тематику (станція юних техніків)13.00 – Турнір з баскетболу серед юнаків 2004 р.н. і молодших (ЗОШ №10)12 ЖОВТНЯ12.00 — Воєнізований крос серед юнаків (правий берег міського водосховища)14.15 – Панахида і покладання квітів до пам’ятників борцям за волю України та на меморіалі Слави15.00 – Урочистості та святковий концерт з нагоди Дня захисника України, 76-ї річниці утворення УПА та Дня Українського козацтва (НД “Просвіта”)15.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (МЦ “Спорт для всіх)13 ЖОВТНЯ10.00 - Турнір з футболу серед ветеранів 40 років і старших (стадіон ЗОШ №12)10.00 – Відкритий командний чемпіонат Волині з настільного тенісу Volyn Open (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича)11.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (МЦ “Спорт для всіх)14 ЖОВТНЯ10.00- Турнір з футболу серед ветеранів 40 років і старших (стадіон ЗОШ №12)10.00 — Міжнародний дитячий турнір з футболу (стадіон «Верес»)10.00 - Відкритий командний чемпіонат Волині з настільного тенісу Volyn Open (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кіндратовича)10.00 – Турнір з шахів (КЗ КДЮСШ ім. Є. Кондратовича)12.00 - Марафон патріотичної пісні та поезії (біля Палацу учнівської молоді ім. І.Франка)13.00 – Анімаційне шоу для дітей від агенції гарного настрою «HAPPY» (біля Палацу учнівської молоді ім. І.Франка)14.00 – «Територія козацтва» (парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки):- спортивні змагання- розважальний, патріотично-виховний дитячий квест- акція «Лист солдату»- частування кулішемВ історичному музеї відбудеться виставка патріотичних плакатів.8-12 жовтня - патріотична військово-спортивна гра з лазертагу (ЗОШ №10 та №12, НВК №13)