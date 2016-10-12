Колектив санаторію «Пролісок» заявляє про тиск

Валентина Касарда перебуває на лікарняному, у вівторок, 9 жовтня, депутат облради Ігор Лех самовільно увірвався на територію санаторію «Пролісок» та проник у кабінет директора.



Охорона зафіксувала біля в’їзду на територію закладу автомобіля «Тойота Ленд Крузер» АС 0071 ВМ, - пише



Вочевидь Ігор Лех самочинно перебрав на себе повноваження всіх членів комісії, перешкоджає роботі санаторного закладу. За словами Валентини Касарди, він без попередження проник у службове адміністративне приміщення тоді, коли вона зайшла сюди, щоб забрати особисті речі. В кабінеті директора появився в супроводі невідомої особи та журналістів, які не отримували дозволу на проведення зйомок на території «Проліска».



Керівництво «Проліска» відреагувало на створення фінансово-ревізійної комісії, надіславши в обласну раду повідомлення про те, що звіти про фінансово-господарську діяльність та окремі статутні документи знаходяться в управлінні комунального майна облради. Копію цього листа вручили й Ігорю Леху.



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«Такі одноосібні наскоки, які не вперше чинить Ігор Лех, розцінюю як моральний тиск на колектив санаторію і намагання розбалансувати роботу закладу, завдати шкоди його репутації», – прокоментувала Валентина Касарда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незважаючи на те, щоперебуває на лікарняному, у вівторок, 9 жовтня, депутат облрадисамовільно увірвався на територію санаторію «Пролісок» та проник у кабінет директора.Охорона зафіксувала біля в’їзду на територію закладу автомобіля «Тойота Ленд Крузер» АС 0071 ВМ, - пише Волинська правда Вочевидь Ігор Лех самочинно перебрав на себе повноваження всіх членів комісії, перешкоджає роботі санаторного закладу. За словами Валентини Касарди, він без попередження проник у службове адміністративне приміщення тоді, коли вона зайшла сюди, щоб забрати особисті речі. В кабінеті директора появився в супроводі невідомої особи та журналістів, які не отримували дозволу на проведення зйомок на території «Проліска».Керівництво «Проліска» відреагувало на створення фінансово-ревізійної комісії, надіславши в обласну раду повідомлення про те, що звіти про фінансово-господарську діяльність та окремі статутні документи знаходяться в управлінні комунального майна облради. Копію цього листа вручили й Ігорю Леху.«Такі одноосібні наскоки, які не вперше чинить Ігор Лех, розцінюю як моральний тиск на колектив санаторію і намагання розбалансувати роботу закладу, завдати шкоди його репутації», – прокоментувала Валентина Касарда.

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