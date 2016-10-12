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Колектив санаторію «Пролісок» заявляє про тиск

Колектив санаторію «Пролісок» заявляє про тиск
Незважаючи на те, що Валентина Касарда перебуває на лікарняному, у вівторок, 9 жовтня, депутат облради Ігор Лех самовільно увірвався на територію санаторію «Пролісок» та проник у кабінет директора.

Охорона зафіксувала біля в’їзду на територію закладу автомобіля «Тойота Ленд Крузер» АС 0071 ВМ, - пише Волинська правда.

Вочевидь Ігор Лех самочинно перебрав на себе повноваження всіх членів комісії, перешкоджає роботі санаторного закладу. За словами Валентини Касарди, він без попередження проник у службове адміністративне приміщення тоді, коли вона зайшла сюди, щоб забрати особисті речі. В кабінеті директора появився в супроводі невідомої особи та журналістів, які не отримували дозволу на проведення зйомок на території «Проліска».

Керівництво «Проліска» відреагувало на створення фінансово-ревізійної комісії, надіславши в обласну раду повідомлення про те, що звіти про фінансово-господарську діяльність та окремі статутні документи знаходяться в управлінні комунального майна облради. Копію цього листа вручили й Ігорю Леху.

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«Такі одноосібні наскоки, які не вперше чинить Ігор Лех, розцінюю як моральний тиск на колектив санаторію і намагання розбалансувати роботу закладу, завдати шкоди його репутації», – прокоментувала Валентина Касарда.

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Теги: Пролісок, санаторій, Касарда, Ігор Лех
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