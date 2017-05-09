На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО
Сьогодні, 17:01
На Волині відремонтували пересувний стоматологічний кабінет із зони АТО 14-ої окремої механізованої бригади.
Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог Сергій Приходько.
"Збір коштів на ремонт Тризуб Тур завершено!!!14 жовтня на Покрову в урочищі Вовчак буде освячення відновленого пересувного стоматологічного кабінету для 14 бригади...Також буде виставка-продаж експонатів оздоблених Аліна Косовська...Допомагати просто!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог Сергій Приходько.
"Збір коштів на ремонт Тризуб Тур завершено!!!14 жовтня на Покрову в урочищі Вовчак буде освячення відновленого пересувного стоматологічного кабінету для 14 бригади...Також буде виставка-продаж експонатів оздоблених Аліна Косовська...Допомагати просто!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Halloween hand made ярмарок у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 17:15
На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО
Сьогодні, 17:01
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
Сьогодні, 16:50
Відповідатимуть батьки: на Волині спіймали вандалів
Сьогодні, 16:48