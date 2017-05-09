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На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО

На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО
На Волині відремонтували пересувний стоматологічний кабінет із зони АТО 14-ої окремої механізованої бригади.

Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог Сергій Приходько.

"Збір коштів на ремонт Тризуб Тур завершено!!!14 жовтня на Покрову в урочищі Вовчак буде освячення відновленого пересувного стоматологічного кабінету для 14 бригади...Також буде виставка-продаж експонатів оздоблених Аліна Косовська...Допомагати просто!" - йдеться у повідомленні.

На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО
На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО
На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО
На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО
На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО

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Теги: АТО, медицина
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