На Волині відремонтували пересувний стоматкабінет для атовців. ФОТО





Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог Сергій Приходько.



"Збір коштів на ремонт Тризуб Тур завершено!!!14 жовтня на Покрову в урочищі Вовчак буде освячення відновленого пересувного стоматологічного кабінету для 14 бригади...Також буде виставка-продаж експонатів оздоблених Аліна Косовська...Допомагати просто!" - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відремонтували пересувний стоматологічний кабінет із зони АТО 14-ої окремої механізованої бригади.Про це у Facebook повідомив волонтер, лікар-стоматолог"Збір коштів на ремонт Тризуб Тур завершено!!!14 жовтня на Покрову в урочищі Вовчак буде освячення відновленого пересувного стоматологічного кабінету для 14 бригади...Також буде виставка-продаж експонатів оздоблених Аліна Косовська...Допомагати просто!" - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію