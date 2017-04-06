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Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО

Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
У Луцьку представники профспілок області зібралися на Київському майдані, аби висловити свою позицію стосовно підвищення тарифів та необхідності підвищення зарплат для «бюджетників».

Акцію, яка відбулася 9 жовтня, організувала Федерація профспілок Волинської області до Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Мітинг овідбувся у рамках попереджувальної Всеукраїнської профспілкової акції протесту проти порушення норм Генеральної Угоди, підвищення цін і тарифів, а також неврахування пропозицій профспілок у проекті Держбюджету 2019 року.

За словами голови Федерації профспілок Волинської області Іванни Дубинка-Філозоф у ході акцій добиватимуться перегляду проекту бюджету. Окрім того, порушення умов Генеральної угоди, укладеної між урядом, профспілками та роботодавцями, не може відбуватися й надалі.

«У зв’язку із тим, що Кабмін знову без обговорення бюджету зі сторонами діалогу хочуть підняти ціни на газ, електроенергію та комунальні послуги, профспілки вирішили проводити акцію протесту. Сьогодні - попереджувальна акція у всіх регіонах, а 17 жовтня Всеукраїнська акція відбудеться у Києві», - пояснила вона.
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО


Тож чи не ключовою вимогою було те, що не можна підвищувати ціни на газ та електроенергію для населення. За інформацією профспілок, у вимогах МВФ ця вимога не прописана саме таким чином, а йдеться лише про збалансування бюджету.

Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО


Під час акції її учасникам роздали інформаційні листівки, у яких ішлося про те, що за рік у Луцьку міська рада 8 разів підвищувала тарифи.

Листівки підготував активіст Владислав Кудрявський та разом із друзями розповсюдив їх.
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО

Зокрема, за підрахунками активіста, наприклад, тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за рік зросли на 40%, а тариф на вивіз сміття - на 22%.
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО

«Я нещодавно дізнався, що знову хочуть підвищувати тариф на перевезення у маршрутках, попри те, що цього року його вже підвищували. Мені стало цікаво, на що ще підняли тарифи. Я почав перечитувати накази на сайті міської ради і був неприємно здивований, бо окрім того, що ціни підіймає Верховна Рада, їх підіймає і міська рада», - зауважив хлопець. Тому, на його думку, треба боротися із підвищенням низки тарифів і на міському рівні.
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО


«Ці підняття не завжди є економічно обґрунтованими, це неправильно», - вважає хлопець. Тож він сподівається, що питання на місцевому рівні також підійматимуть частіше, а акція сьогодні також стосується тарифів.

Пофспілчани, які прибули на акцію, мали з собою прапори та плакати із різними гаслами, зокрема, із проханнями підняти заробітну плату. Вони запевняють, що об’єднані ідеєю краще жити, тому прийшли заявити про себе.
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО

«Ми передамо вимоги обласній раді та адміністрації, аби їх передали у Верховну Раду, Кабмін та Адміністрацію Президента», - розповів голова Волинської об’єднаної профспілкової організації працівників шляхових господарств Леонід Тимощук. За його словами, нині дуже багато людей кидають роботу і виїжджають у пошуках кращої долі.
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО

«Тому ми вимагаємо зменшення тарифів на енергоносії, а від дорожників – збільшити кошторисну заробітну плату у будівельно-монтажних роботах, збільшити мінімальну заробітну плату», - додав Тимощук, який приїхав на захід із кількома десятками представників будівельної профспілки.

Відтак у рамках акції виступили представники галузевих профспілок, а також заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, який висловив готовність підтримати дії мітингарів та за своїм підписом надіслати озвучені вимоги в органи влади.
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО
Луцьк приєднався до всеукраїнської акції протесту профспілчан. ФОТО

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Теги: мітинг, профспілки, Луцьк
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