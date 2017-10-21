Невідомі намагалися викрасти дитину на Волині





Про це повідомив представник сектору комунікації поліції Волині Олег Лозовський.



Відомо, що до поліції надійшла заява від жительки Волині про те, що двоє чоловіків, які пересувалися автомобілі марки Audi намагалися викрасти її неповнолітню доньку.



Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 15 Кримінального кодексу України – замах на злочин, зокрема – на незаконне позбавлення волі або викрадення людини (частина 2 статті 146 ККУ).



Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ситуації.



Нагадаємо, поліція звернулася по допомогу до мешканців Волині, аби

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