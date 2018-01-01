Смертельне отруєння на Волині: епідеміологи прокоментували ситуацію
Сьогодні, 15:29
На Волині фахівці проводили епідеміологічне розслідування щодо смертельного отруєння у Камінь-Каширському району.
Нагадаємо, 18 вересня до лікарні доставили чотирьох дітей та одного дорослого, які отруїлися у селі Боровне. Хлопчик із села Рованці Луцького району 2016 року народження помер.
Зазначається, що остаточні висновки про можливу причину захворювань будуть після отримання заключення судмедекспертизи.
Відповідно до повноважень, Держпродспоживслужба області до епідрозслідування не залучалась, оскільки зв’язок захворювань людей з харчовими потужностями та іншими суб’єктами господарювання не встановили.
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Нагадаємо, 18 вересня до лікарні доставили чотирьох дітей та одного дорослого, які отруїлися у селі Боровне. Хлопчик із села Рованці Луцького району 2016 року народження помер.
Зазначається, що остаточні висновки про можливу причину захворювань будуть після отримання заключення судмедекспертизи.
Відповідно до повноважень, Держпродспоживслужба області до епідрозслідування не залучалась, оскільки зв’язок захворювань людей з харчовими потужностями та іншими суб’єктами господарювання не встановили.
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