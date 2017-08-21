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У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО

У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській та на перехресті Ковельської та Богдана Хмельницького комунальники наносять розмітку.

Так, 10 жовтня на цих ділянках працює спеціальна техніка та машини.

Зазначимо, що внаслідок цих робіт рух вулицями дещо ускладнений.

Пішоходи змушені обходити пофарбовані ділянки, а автівки об'їжджати обгороджену територію.

У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО

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Теги: розмітка, дороги
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