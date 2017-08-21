У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У Луцьку на вулиці Ковельській та на перехресті Ковельської та Богдана Хмельницького комунальники наносять розмітку.
Так, 10 жовтня на цих ділянках працює спеціальна техніка та машини.
Зазначимо, що внаслідок цих робіт рух вулицями дещо ускладнений.
Пішоходи змушені обходити пофарбовані ділянки, а автівки об'їжджати обгороджену територію.
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Так, 10 жовтня на цих ділянках працює спеціальна техніка та машини.
Зазначимо, що внаслідок цих робіт рух вулицями дещо ускладнений.
Пішоходи змушені обходити пофарбовані ділянки, а автівки об'їжджати обгороджену територію.
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