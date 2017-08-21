У Луцьку на Ковельській наносять розмітку: рух ускладнений. ФОТО





Так, 10 жовтня на цих ділянках працює спеціальна техніка та машини.



Зазначимо, що внаслідок цих робіт рух вулицями дещо ускладнений.



Пішоходи змушені обходити пофарбовані ділянки, а автівки об'їжджати обгороджену територію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Ковельській та на перехресті Ковельської та Богдана Хмельницького комунальники наносять розмітку.Так, 10 жовтня на цих ділянках працює спеціальна техніка та машини.Зазначимо, що внаслідок цих робіт рух вулицями дещо ускладнений.Пішоходи змушені обходити пофарбовані ділянки, а автівки об'їжджати обгороджену територію.

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